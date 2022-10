﻿Ausbildung in Rostock mit Zertifikat für ganz MV – So werden Sie zum Stadtführer

Ob auch auf Englisch, Spanisch, Französisch oder einfach Deutsch: Führungen durch die Innenstadt von Rostock sind gefragt – und auch nicht schlecht bezahlt. Diese Voraussetzungen müssen Sie mitbringen um Stadtführer zu werden.

Rostock. „Wenn das Wort Rostock fällt, dann denken viele nur an die Kröpi“, sagt Helmtraud Spielmann. Doch die Kröpeliner Straße sei nur einer von vielen Bereichen, in denen sich ein Stadtführer auskennen müsse, weiß die Vorsitzende des Stadtführervereins Rostock. Ende Oktober beginnt nach vier Jahren wieder ein neuer Ausbildungszyklus in der Hansestadt. Was die Ausbildung bringt und welche Voraussetzungen potenzielle neue Stadtführer mitbringen müssen.

„Es ist so, dass wir eine theoretische und eine praktische Ausbildung machen“, sagt Spielmann. „Die Teilnehmer werden dann zusammen mit erfahrenen Stadtführern und Historikern wichtige Eckpfeiler der Rostocker Geschichte in theoretischen Sitzungen kennenlernen.“