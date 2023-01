﻿Ausgesetzter Hund aus Rostock nun im Tierheim: Wie es dem Tier geht – was dem Halter droht

Gestern wurde in Rostock-Dierkow ein gerade mal ein Jahr alte Rüde gefesselt an einem Baum gefunden. Im Tierheim Schlage soll er sich nun erholen. Dem Halter droht eine empfindliche Strafe.

Unbekannte hatten in Rostock-Dierkow einen Hund an einen Baum gefesselt.

Rostock. Höchstens ein Jahr alt soll er sein – und schon wurde er in Rostock ausgesetzt. Der Mischlingsrüde war auf einer Freifläche in Dierkow an einem Baum angebunden – und in Lebensgefahr. Nachdem Passanten ihn gefunden hatte, wurde er von Polizei und Tierrettern der Feuerwehr befreit. Nun ist er im Tierheim Schlage und soll sich von den Schrecken erholen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dort machen sich die Mitarbeiter große Sorgen und äußern sich entsetzt über den Vorfall. Als vollkommen verängstigt beschreiben sie den recht großen Rüden. „Wir wollen nun den Halter ermitteln und ihn zur Rechenschaft ziehen. Da sind wir natürlich auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Wir nehmen auch gerne anonyme Hinweise entgegen“, schreiben die Mitarbeiter auch auf ihrer Facebook-Seite, um möglichst viel Aufmerksamkeit für den Fall zu bekommen. Am Samstagmorgen haben sie ihn von der Feuerwehr in Rostock abgeholt. „Er kann jetzt erstmal zur Ruhe kommen und sich erholen.“

Anwohner hörten Bellen und fanden den Hund

Das geschah am Freitag, 13. Januar: Anwohner machten sich auf der großen Grünfläche zwischen dem Parkplatz an der Lorenzstraße und dem Aldi-Markt in der Hinrichsdorfer Straße auf die Suche nach dem Ursprung des Bellens, das sie gegen 22 Uhr wahrnahmen. Hinter einem Zaun fanden sie schließlich einen eng an einen Baum gefesselten Hund.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Er war so knapp angebunden, dass er sich hätte erhängen können“, sagte eine Helferin. Zudem war er nach Augenzeugenangaben sehr nass und verängstigt gewesen, zitterte am gesamten Körper. Ein Bild, das den Helfenden nach eigenen Angaben die Tränen in die Augen trieb. „Ich möchte nicht wissen, wie viele Stunden er dort schon so gesessen hat. Wie kann man nur zu so etwas fähig sein?“

Die Helfer wählten den Polizeinotruf. Als die Beamten eintrafen und die Situation vor Ort feststellten, riefen sie ihrerseits die Tierrettung zur Hilfe. Feuerwehrleute leinten den Hund ab und nahmen ihn mit in ihre Obhut.

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz

Wie es weiter hieß, werde nun über einen eventuellen Chip im Hund versucht, den Halter ausfindig zu machen. Sollte dies gelingen und ein Hundebesitzer tatsächlich gefunden werden, so würden Ermittlungen wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet werden. Da es sich dabei um eine Ordnungswidrigkeit handelt, gingen die weiteren Ermittlungen an das Ordnungsamt über. Das Aussetzen von Tieren ist laut Tierschutzgesetz verboten und kann auch den Straftatbestand der Tierquälerei erfüllen. Wer Tiere aussetzt, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 25.000 Euro rechnen oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Rostocks designierte Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger äußerte sich bei Instagram betroffen über den Fall. Sie teilte den Post der OZ, dankte den Retterinnen und Rettern und rief dazu auf: „Wer Hilfe mit seinem Hund braucht, kann das Tierheim anrufen oder eine Hundeschule. Aussetzen ist keine Lösung!“