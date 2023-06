﻿„Danke Rostock“: Geflüchtete Ukrainer stellen emotionale Ausstellung im Rathaus auf die Beine

Rostock. Ukrainer sagen „Danke Rostock“ – und das kreativ. Für das Engagement vieler Hansestädter, das ihnen die Ankunft erleichtert hat, wollten sich ukrainische Kriegsflüchtlinge erkenntlich zeigen. Deshalb hat Tatiana Manuilovich eine Ausstellung organisiert, die seit Mittwoch im Rathaus zu sehen ist. Noch bis 16. Juni können sich Interessierte die 30 Werke von vierzehn ukrainischen Künstlern anschauen, die alle emotionale Bilder mit Bezug zum Krieg und zum neuen Leben malten.

Anna Bilyk, eine der Vertreterinnen ukrainischer Künstler, steckt hinter dem Bild „Und bald wird alles blühen“. Ihr Werk zeigt ein Mädchen, das auf einem Teppich über zerstörten, mit Weizen bewachsenen Häusern sitzt.

Gelbes und blaues Gebäck, ukrainische Stickereien, Sänger, die ukrainische Volksmusik darboten – alles war zur Eröffnung der Schau mit den Symbolen der Ukraine verbunden. Die Idee, diese Veranstaltung zu organisieren, kam Tatiana Manuilovich bei der Arbeit. „Seit Beginn des Krieges arbeite ich als Übersetzerin beim Sozialamt und sah dort viele Beispiele dafür, wie die Deutschen hilfsbedürftigen Ukrainern mit Kindersachen, Kleidung, Möbeln und anderen Dingen halfen“, sagt sie.

In der Ukraine gibt es kein Zuhause mehr

Tatiana Manuilovich hat überlegt, wie man den Menschen danken kann, die den Ukrainern so fleißig bei ihrer Integration in die neue Gesellschaft geholfen haben. So organisierte sie gemeinsam mit anderen Flüchtlingen diesen ukrainischen Kulturnachmittag im Rathaus. 100 Interessierte kamen zur Eröffnung.

Rund 100 Interessierte kamen zur Eröffnung der Ausstellung „Danke Rostock“ im Rathaus. © Quelle: Velislava Kuzmenko

Darunter auch Alona Venko (35). „Mein Sohn und ich kamen mit Kriegsbeginn aus Krementschuk nach Rostock. Wir haben die ersten neun Monate in einem Hotel gelebt und sind sehr dankbar für die Möglichkeit, uns weiterhin ein neues Leben aufzubauen“, sagt sie. Ihr Sohn Vadim ist dreizehn Jahre alt und sehnt sich jeden Tag nach seinem Zuhause in der Ukraine. Die Mutter hat dem jungen Mann immer wieder erklärt, dass das frühere Leben vorbei sei, es kein „Zuhause“ mehr gebe.

Kröger: „Vielen Dank für die offenen Hände der Rostocker“

Jeder geht mit der Situation anders um. So wartet Anna Savchuk (32) mit ihrer fünfjährigen Tochter sehnsüchtig auf das Ende des Krieges und die Rückkehr in ihre Herzensstadt Kiew. Ganz anders denkt die achtzehnjährige Anastasia Rudyk: Sie studiert bereits Informatik an der Universität Rostock und baut sich hier ihr Leben auf. Was sie alle vereint: Sie hoffen auf das Ende des Krieges und den Sieg der Ukraine.

Auch Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (r., Linke) schaute bei der Ausstellungseröffnung „Danke Rostock“ vorbei. © Quelle: Velislava Kuzmenko

Auch Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) ist erfreut über die Hilfsbereitschaft vieler Hansestädter: „Vielen Dank für die offenen Hände der Rostocker. Die Situation hat sich seit Beginn des Krieges in der Ukraine nicht verbessert und es ist wichtig, dass wir ukrainischen Menschen helfen können.“

