Tragischer Verkehrsunfall

Stralsund: Junge nach Zusammenstoß mit Auto gestorben

Der Schüler, der am Dienstag bei einem Unfall in Stralsund mit einem Auto zusammengestoßen ist, hat den Vorfall nicht überlebt. Der neun Jahre alte Junge erlag inzwischen in einem Krankenhaus seinen lebensgefährlichen Verletzungen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Stralsund sagte.