Meeresbrise-Konzert in Warnemünde: Das erwartet die Besucher am Sonntag

Noch bis zum 25. Oktober präsentiert die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde jeden Sonntag oder an Feiertagen Open-Air-Konzerte im Warnemünder Kurhausgarten. Welche Band am Sonntag auftritt und was geboten wird