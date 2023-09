Stau am Mittwochmorgen: Auto brennt auf A 20 bei Rostock – Autobahn voll gesperrt

Rostock. Ein Auto hat sich am Mittwochmorgen (27.9.) auf der Autobahn 20 entzündet. Wie die Polizei mitteilte, fing der Pkw gegen 7 Uhr zwischen dem Kreuz Rostock und der Abfahrt Dummerstorf Feuer. Menschen seien nicht verletzt worden.

Das Auto war demnach in Richtung Stettin unterwegs, als der 49 Jahre alte Fahrer Rauch an der Motorhaube bemerkte. Es gelang ihm noch, das Fahrzeug auf den Standstreifen zu steuern. Nach ersten Erkenntnissen hat ein technischer Defekt den Brand ausgelöst.

Um den Brand zu löschen, rückte die Feuerwehr an. Für ihren Einsatz und aufgrund der enormen Rauchentwicklung wurde die A 20 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Es kam zu Stau, der Verkehr wurde an den jeweiligen Abfahrten vor der Unfallstelle umgeleitet. Die Sperrung dauerte bis etwa 9 Uhr an.

Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf 40 000 Euro.

