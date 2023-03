﻿Auto in Rostock Lütten Klein ausgebrannt – Polizei fahndet nach Brandstiftern

Am frühen Donnerstagmorgen haben Unbekannte einen Fiat in Rostock Lütten Klein angezündet. Der Wagen brannte komplett aus. Die Polizei fahndet nun nach den Tätern.

Rostock. Ein Rostocker Autofahrer hat am Donnerstagmorgen eine böse Überraschung erlebt, als er mit seinem Wagen in den Tag starten wollte. Unbekannte Täter hatten sein Fahrzeug in den frühen Morgenstunden angezündet.

Wie die Polizei mitteilt, meldeten Augenzeugen den brennenden Wagen gegen 3.30 Uhr in der Helsinkier Straße. Der Fiat 500 stand in einer Parkreihe und begann im hinteren Bereich zu brennen. Nach dem abgesetzten Notruf eilte die Berufsfeuerwehr zum Brandort. Die Feuerwehrleute begannen sofort mit dem Löschen und konnten so zumindest verhindern, dass die Flammen auch noch andere Fahrzeuge in der Nähe beschädigten. Der Fiat brannte indes vollständig aus.

8.000 Euro Schaden nach Pkw-Brand in Lütten Klein

Besonders auffällig – wie auch bei vielen anderen Pkw-Bränden in der Vergangenheit: Das Feuer begann bei einem der Hinterreifen. Vermutlich legten die Brandstifter brennbares Material auf einem der Reifen ab. Als die Polizei am Tatort in der Helsinkier Straße eintraf, waren die Täter längst geflüchtet. Nach ihnen fahnden die Beamten derzeit. Ermittlungen wegen des Verdachts einer Brandstiftung wurden aufgenommen.

Der Fiat ist vollständig ausgebrannt. © Quelle: Stefan Tretropp

Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben rund 8.000 Euro. Kriminalbeamte begannen am Morgen mit der Tatortarbeit, vorher konnten sie das ausgebrannte Fahrzeug aufgrund der Hitze nicht untersuchen.