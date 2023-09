Auto prallt bei Bützow gegen einen Baum – 27-Jähriger stirbt

Kostenfrei bis 10:07 Uhr lesen

Kurioser Feuerwehreinsatz

Kein Scherz: Am Sonnabend war ein Pferd in einem Haus in Selmdorf in eine Badewanne gefallen und musste gerettet werden. Alles zu dem ungewöhnlichen Fall berichtet Selmsdorfs Wehrführer Marc Aniol.