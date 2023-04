﻿Autofreie Sommerstraße am Rostocker Brink öffnet wieder: Was 2023 für Radfahrer gilt

Rostock. Als bekannt wurde, dass auch sie in diesem Jahr Am Brink absteigen sollen, gab es großen Protest von Rostocks Radfahrern. Die sogenannte Sommerstraße rund um den beliebten Platz in der KTV sollte nicht nur für Auto-, sondern auch für Radfahrer gesperrt werden. Nun teilt die Stadt mit, welche Regeln im Sommer 2023 tatsächlich gelten.

Die autofreie Sommerstraße soll am 3. Juni eröffnet werden und in den folgenden Monaten als saisonale Fußgängerzone zum Verweilen einladen. Da die Umsetzung 2022 auf eine hohe Akzeptanz getroffen sei, werde das Areal in diesem Jahr ähnlich eingerichtet, informiert das Amt für Mobilität.

Tägliche Sperrung und Tempo-Limit für Radfahrer

Ladezonen, Poller, Pflanzkübel, Sitzgelegenheiten und außengastronomische Flächen finden sich an den gleichen Stellen wie 2022. Täglich ab 11 Uhr wird die Durchfahrt gesperrt und die Fußgängerzone eingerichtet. Kritik gab es im letzten Jahr am Mit- und Nebeneinander von Radfahrern und Fußgänger. Deshalb soll in diesem Jahr der Einhaltung des Schritttempos durch Radler besonderes Augenmerk geschenkt werden. Maßnahmen wie kleine Schwellen in den Eingangsbereichen und Asphalt-Aufkleber sollen dies unterstützen.Laut der wissenschaftlichen Begleitstudie des Rostocker Institutes für Sozialforschung habe sich eine Mehrheit der Beteiligten für eine Verstetigung des Projektes ausgesprochen. Dies sei auch durch das Votum des Ortsbeirats KTV bestätigt worden, so die Stadt. Die „Sommerstraße“ werde daher in Zukunft weiterhin jährlich über die Sommermonate – und damit zeitlich begrenzt – eingerichtet. Perspektivisch soll der Straßenraum Am Brink baulich neugestaltet werden. Wie diese ganzjährige Variante aussehen wird, ist aktuell noch offen. Aufschluss soll das Mobilitätskonzept für die KTV geben, das das Amt für Mobilität gemeinsam mit der Öffentlichkeit in den nächsten zwei Jahren erarbeiten wird.