﻿Wegen mangelnder Teilnahme: Autokorso in Rostock kurzfristig abgesagt

Die Initiative „Unternehmeraufstand MV“ hat am Donnerstagnachmittag erneut zu Autokorsos in MV aufgerufen – auch in Rostock. Es sollte ein Protest gegen die aktuelle Energie- und Klimapolitik werden. Mangels Beteiligung sagten die Veranstalter den Korso in der Hansestadt aber kurzfristig ab.

