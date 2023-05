Mann zersticht Autoreifen in Rostock Lütten Klein und flüchtet: Polizei sucht Täter

Rostock. Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitag im Rostocker Stadtteil Lütten Klein die Reifen eines Autos zerstochen, das an einer roten Ampel stand. Der flüchtige Täter wurde daraufhin von der Polizei gesucht. Auch ein Polizeihubschrauber kam am Vormittag zum Einsatz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Mann war mit einem lila T-Shirt und einer kurzen blauen Hose bekleidet. Er war barfuß unterwegs. Sein Alter wird von Zeugen als „mittelalt“ (30 bis 40 Jahre) geschätzt. Das teilt die Polizei auf Twitter mit. Wer ihn erkennt, solle sich unter der 110 melden.

Weitere Reifen an Autos zerstochen

Der Polizei zufolge geschah die Tat gegen 9.30 Uhr an der Ecke St. Petersburger Straße/Trondheimer Straße. Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde laut Aussage der Beamten bekannt, dass es weitere drei Fahrzeuge gibt, die mit Beschädigungen an den Reifen aufgefallen waren. An einem Fahrzeug, das ebenfalls in der Trondheimer Straße steht, sind sogar alle vier Räder nach Messerstichen platt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizei prüft nun, ob es Zusammenhänge zwischen den Taten gibt. Die Suche nach dem Reifenstecher musste am Mittag ergebnislos eingestellt werden.