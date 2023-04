﻿Dürfen Autos in Rostock bald nur noch 30 km/h fahren? OB Kröger will überall Tempolimits

Was plant Rostocks Stadtverwaltung? Die Hansestadt will vom Bund die Möglichkeit bekommen, auf allen Straßen im Stadtgebiet Tempo 30 verhängen zu können. Für mehrere Stadtteile lässt das Amt bereits prüfen, wo das Sinn macht. Um welche Stadtteile es geht, was das Rathaus sagt und welches Gegenargument es gibt.

Tempo 30 bald nicht nur in der Ulmenstraße? Rostock will die Möglichkeit haben, überall neue Tempolimits zu verhängen.

Rostock. August-Bebel-Straße, Hamburger Straße, L 22 – ist selbst auf Rostocks wichtigsten Verkehrsadern bald nur noch Tempo 30 erlaubt? Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) jedenfalls will mit der Hansestadt Mitglied der bundesweiten Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ werden. Eines der wichtigsten Ziele des Bündnisses: Die Städte und Gemeinden sollen auch auf Hauptstraßen Tempo 30 einführen dürfen.

Rostock lässt im Hintergrund bereits prüfen, auf welchen Straßen in der KTV, der Stadtmitte, in Reutershagen und im Hansaviertel die neue niedrigere Höchstgeschwindigkeit Sinn machen könnte. Krögers Vorstoß – nicht unumstritten: Der Automobilclub ADAC hält Tempo 30 auf Hauptstraßen für kontraproduktiv in Sachen Klimaschutz. Die FDP will sogar eine Petition starten: „Die Rostocker selbst sollen entscheiden – und nicht die Oberbürgermeisterin“, so Parteichefin Julia Pittasch.

Tempo 30 in Rostock? Darum geht’s in der Initiative

Dortmund, Berlin, Leipzig, auch Elmenhorst, Roggentin, Poppendorf und Greifswald: Mehr als 600 Städte und Gemeinden sind es bereits, die rechtlich die Möglichkeit haben wollen, über Tempolimits freier als bisher entscheiden zu dürfen. Denn bisher dürfen die Behörden die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 auf 30 Stundenkilometer nur bei konkreten „Gefährdungen“ oder vor Einrichtungen wie Schulen, Kitas, Pflegeheimen einführen.

Ute Fischer-Gäde, Umweltsenatorin: „Wir müssen erfolgreicher im Klimaschutz werden.“ © Quelle: Ove Arscholl

Oberbürgermeisterin Kröger hat bereits ein Beitrittsschreiben zur Initiative fertig, nach Kritik soll nun doch die Bürgerschaft das Ganze „abnicken“. Ziel – laut Beschlussvorlage der Stadt: weniger Tempo, weniger Lärm in Rostock. Verkehrssenatorin Ute Fischer-Gäde (Grüne) formuliert es so: „Wir stehen in Rostock vor den großen Herausforderungen, eine dringend benötigte Verkehrswende zu gestalten sowie erfolgreicher im Klimaschutz zu werden.“ Tempo 30 auf ausgewählten Straßen „kann ein Ansatz dafür sein“. Sie bestätigt, dass das Klimaschutzamt bereits an einer Studie mit konkreten Empfehlungen arbeite.

Neue Limits überall in der Hansestadt?

Werden nun alle Straßen Tempo-30-Zonen? Nein, sagt Linken-Fraktionschef Christian Albrecht. Er unterstützt die Initiative seiner Genossin Kröger, schränkt aber ein: Zunächst gehe es nur um die gesetzliche Möglichkeit, neue Limits zu verhängen. „Wir vor Ort wissen am besten, wo es sinnvoll sein kann, von den herkömmlichen Tempolimits abzuweichen. Ob und wie dann davon Gebrauch gemacht wird, ist dann noch mal ein anderer Schnack.“

Bislang ist die Carl-Hopp-Straße eine der wenigen Hauptachsen in Rostock, auf denen schon Tempo 30 gilt. © Quelle: Ove Arscholl

Die Grünen hingegen würden von dem möglichen neuen Recht reichlich Gebrauch machen. Fraktionschef Uwe Flachsmeyer: „Je mehr Straßen mit Tempo 30 versehen sind, desto attraktiver werden Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel. Das ist gut für Gesundheit und Klima. Hauptstraßen können davon ausgenommen werden.“

Die SPD wird den Beitritt zur Initiative mittragen, kündigt Fraktionschef Thoralf Sens an. Aber er zeigt dem Rathaus Grenzen auf: „Es geht nicht darum, dass in ganz Rostock nur noch Tempo 30 gefahren werden darf. Dies würden wir ablehnen. Die Aussage der Stadtverwaltung, auch auf den Hauptverkehrsstraßen 30- oder 40-Stundenkilometer-Limits einzuführen, lehnen wir entschieden ab.“

Julia Pittasch, FDP-Chefin: „Die Menschen sollen entscheiden – nicht Rot-Rot-Grün allein.“ © Quelle: OZ-Archiv

FDP startet Petition zum Thema Verkehr in Rostock

Die Liberalen in Rostock und auch die CDU sind auf der sprichwörtlichen Zinne: „Wir werden kommende Woche eine Petition zum Thema Verkehr in Rostock starten“, kündigt Parteichefin Julia Pittasch an. „Die rot-rot-grüne Bürgerschaftsmehrheit hat sich bei diesem Thema extrem von den Menschen entfremdet.“ Feindbild seien offenbar die Autofahrer. „Dabei sind viele Menschen in und um Rostock auf das Auto angewiesen“, so Pittasch. Die Menschen sollen daher auch entscheiden, was für eine Verkehrspolitik sie wollen – „die Menschen, nicht Rot-Rot-Grün.“

Auch Chris Günther, Fraktionschefin von CDU/UFR, schäumt: „Selbst wenn wir vorerst nur in ausgewählten Stadtteilen Tempo 30 einführen, wirkt sich das auf den Verkehr in ganz Rostock aus.“ Was sie noch stört: Die neue Oberbürgermeisterin habe die Bürgerschaft quasi vor vollendete Tatsachen gesetzt. „Das finden wir mehr als bedenklich.“

ADAC: Mehr Abgase bei Tempo 30

Der ADAC warnt Rostock sogar davor, flächendeckend Tempo 30 einzuführen – denn genau das sei schlecht für das Klima: „Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg hat festgestellt, dass bei Tempo 30 der Stickoxid- und Feinstaubausstoß steigen. Was paradox klingt, hat jedoch einen technischen Hintergrund: Verbrenner-Motoren laufen erst in höheren Gängen effizient. Daher kann sich auch der Treibstoffverbrauch bei Tempo 30 erhöhen“, so Christian Hieff vom ADAC Hansa.

Christian Hieff, Sprecher des ADAC Hansa: „Auch der Busverkehr wird durch die Maßnahme verlangsamt.“ © Quelle: ADAC

Auch dem Ziel, den Nahverkehr attraktiver zu machen, würde Tempo 30 schaden – zumindest auf Buslinien: „Auch der Busverkehr wird durch die Maßnahme verlangsamt. Das bedeutet längere Fahr- und Umlaufzeiten.“ Folge: Rostock müsste auf vielen Linien mehr Busse einsetzen, um den Takt einhalten zu können. Mehr Busse – das heißt auch mehr Abgase und höhere Kosten. „Sicherer werden die Straßen auch nicht“, sagt der ADAC: „Die Mehrheit der Unfallschwerpunkte liegt an Knotenpunkten. Kreuzungen. Die Geschwindigkeit spielt dort für den Unfallhergang oft nur eine untergeordnete Rolle.“

Am Ende könnten sogar Anwohner in bisher ruhigen Wohngegenden die Leidtragenden sein. Hieff: „Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit würde Schleichverkehre durch sensible Wohngebiete provozieren, da die Zeitvorteile auf den Hauptverkehrsstraßen und damit deren Attraktivität verloren ginge.“