Das neue Lehrjahr hat in MV begonnen. Leon Möwe (18), Joy Schmidt (18) und Larissa-Jane Laurien (17) freuen sich auf ihren Start als Verkäufer-Azubis bei Norma. Doch noch immer sind Tausende Stellen offen. Ein Handwerkskammer-Präsident mahnt deshalb die Politiker an.

Rostock. Ute Römer lächelt. „Meine Ausbildung bei den Stadtwerken in Rostock begann am 1. September 1976“, berichtet sie. Seit zehn Jahren ist die Mechanikerin und Ingenieurin Mitglied des Vorstandes der Stadtwerke in Rostock. Nun, 47 Jahre später, begrüßt Ute Römer 13 junge Menschen, die bei den Stadtwerken lernen möchten.