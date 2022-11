﻿Pendler verwirrt: Monatelange Sperrung der B 105 in Richtung Rostock?

Die B 105 soll auf Höhe von Klein Kussewitz bis zum 3. März 2023 gesperrt bleiben – so stand es am Montagvormittag auf der Webseite des Landkreises Rostock, obwohl die Arbeiten ursprünglich nur bis zum 5. Dezember geplant waren. Ein Missverständnis?

Bentwisch. Wie lange müssen Pendler, die von Rövershagen aus in Richtung Rostock unterwegs sind, noch einen deutlichen Umweg fahren? Weil die B 105 ins Zentrum der Hansestadt aktuell ab der Abbiegung in Richtung Klein Kussewitz gesperrt ist, müssen Autofahrer eine etwa zehn Kilometer längere Strecke zurücklegen. Eigentlich sollte die wichtige Pendlerstrecke ab dem 5. Dezember wieder freigegeben werden. Auf der Webseite des Landkreises Rostock ist jedoch plötzlich von Arbeiten bis zum 3. März 2023 die Rede. Das sorgt für Verwirrung: Denn auch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern zeigt sich von der Info überrascht.

Was war passiert: Ursprünglich hätte der Verkehr auf der B 105 kurz vor den Toren der Hansestadt gar nicht beeinträchtigt werden sollen. Quer unterhalb der Bundesstraße installiert der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz aktuell einen 13 Kilometer langen Landkabelersatz vom Umspannwerk Bentwisch bis nach Hohe Düne. Doch bei den Arbeiten stieß das beauftragte Bauunternehmen auf ein "Hindernis", wie es in der entsprechenden Pressemitteilung heißt. Laut Aussagen des Landesamtes für Straßenbau handelte es sich um mehrere fußballgroße Steine, die den Bohrkopf zerstörten und damit die Installationsarbeiten stoppten.

Wegen einer Baustelle auf der B 105 – Höhe Bahnübergang Richtung Klein Kussewitz – wird der Verkehr aus Richtung Rövershagen über Klein Kussewitz umgeleitet. © Quelle: Martin Börner

Sperrung der B 105 in Richtung Rostock kürzer als geplant

Um die Steine zu entfernen, musste die B 105 am 21. November geöffnet werden. Seitdem ist die Fahrspur von Stralsund kommend ab der Kreuzung in Richtung Klein Kussewitz gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet. Wer von Rostock aus in Richtung Stralsund fährt, ist jedoch nicht betroffen. Die einseitige Sperrung war bis zum 5. Dezember geplant.

Warum der direkte Weg in die Hansestadt sich nun um Monate verzögern soll, dazu verweist der Landkreis an das Landesamt. Dort räumt eine Sprecherin jedoch das Missverständnis aus: „Das Datum gilt für die gesamte Maßnahme und wurde der Havarie falsch zugeordnet“. Nach dem jetzigen Stand könne die B 105 bestenfalls ab Donnerstagmittag (1. Dezember) wieder in beide Richtungen befahren werden. Das hänge aber noch vom Aushärten des eingebauten Asphalts ab.