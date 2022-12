﻿Große Ehre: Babette Limp-Schelling aus Stäbelow bei Rostock erhält Bundesverdienstorden

Für Mut und Menschlichkeit ist Babette Limp-Schelling aus Stäbelow von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Als Chefin des Rostocker Vereins „Wohltat“ setzt sie sich seit 30 Jahren für Menschen in Not ein. Rostocks Sozialsenator Bockhahn fuhr die Preisträgerin persönlich zur Auszeichnung nach Berlin.

Babette Limp-Schelling aus Stäbelow bei Rostock ist am Montag im Schloss Bellevue anlässlich des Tags des Ehrenamtes von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Verdienstorden am Bande ausgezeichnet worden.

Rostock/Berlin. “Sie haben das Leben vieler Menschen verbessert, wärmer gestaltet. Sie haben in unserer Gesellschaft Verbindungen und Verständnis füreinander geschaffen“, sagt Frank-Walter Steinmeier am Montag in seiner Rede im Schloss Bellevue vor 15 Menschen, die Herausragendes geleistet haben. Zum Tag des Ehrenamtes wurden sie vom Bundespräsidenten persönlich mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik ausgezeichnet. Unter ihnen sitzt auch Babette Limp-Schelling aus Stäbelow bei Rostock. Sie habe immer die Würde des Menschen im Blick, heißt es über die Geschäftsführerin des Rostocker Vereins „Wohltat“. Mit ihrem Engagement helfe sie Menschen seit 30 Jahren. Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gratulierte Limp-Schelling zum Verdienstorden.

Seit 30 Jahren engagiert

Babette Limp-Schelling ist in Rostock geboren und aufgewachsen. „In einer großen Familie mit den vielen Geschwistern meiner Eltern“, erinnert sie sich. In ihrer Familie habe es immer einen großen Zusammenhalt gegeben. „Und ich habe mich zu DDR-Zeiten schon als Jugendliche oft und gern sozial engagiert.“ 1992 kam die heute 59-Jährige zum Rostocker Verein „Wohltat“, fünf Jahre später wurde die gelernte Konditorin Geschäftsführerin. Ihr halbes Leben habe die Frau mit den dunkelrot gefärbten Haaren dem Verein verschrieben und vielen Menschen in ausweglosen Situationen geholfen. „Der Verein ist mein berufliches Zuhause geworden.“

Name ist Programm

Der Verein „Wohltat“ betreibt fünf Suppenküchen in Rostock und ist Herausgeber des Magazins „Strohhalm“, der einzigen Straßenzeitung in Mecklenburg-Vorpommern. Ziel der Projekte ist, die beschäftigten Menschen aufzufangen, sie zu stabilisieren, ihnen wieder Mut zu geben und sie auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Im Rahmen des Projekts „Lernen – aber satt!“ erhalten die Kinder der Grundschule „Ostseekinder“ im Stadtteil Toitenwinkel täglich ein gesundes Frühstück – kostenlos.

Hohe Qualität des Angebotes

Heute beschäftigt der Verein 30 Mitarbeiter. Stabil und zuverlässig ist die Arbeit von Babette Limp-Schelling und ihrem Team. „Wir wollen gar nicht größer werden oder noch mehr machen. Wir machen das, was wir können, individuell, fürsorglich und qualitativ hochwertig.“ Und dazu gehört auch, dass Grundschulkinder, die zu Hause zu wenig oder gar nicht frühstücken, in der Schule ein gesundes Frühstück bekommen.

365 Tage eine warme Mahlzeit

Babette Limp-Schelling macht anderen Menschen Mut, verbessert ihre soziale und wirtschaftliche Lage, hilft bei der Suche nach Wohnraum, bei Behördengängen, löst viele Probleme oder hört ihnen einfach zu. „Viele Menschen können sich tatsächlich selbst nicht helfen und ich setze mich dafür ein, dass es ihnen besser geht, sie eine warme Mahlzeit an jedem Tag im Jahr bekommen“, erklärt die Ordensträgerin.

Post vom Bundespräsidenten

Wer sie für das sogenannte „Bundesverdienstkreuz am Bande“ vorgeschlagen hat, wisse sie nicht. „Eine wohlmeinende Stellungnahme habe ich auf jeden Fall abgegeben“, bringt Sozialsenator Steffen Bockhahn ein. Am 10. November, erinnert sich Babette Limp-Schelling noch genau, holte sie einen großen Brief aus der Post. „Ich sah den Stempel des Bundespräsidenten und musste mich erst einmal setzen und nachdenken. Sehr lange habe ich nur meiner Familie davon erzählt“, sagt Limp-Schelling, die noch immer von der Nachricht überwältigt scheint.

Sozialsenator fährt persönlich

Drei Gäste durfte die Ausgezeichnete am 5. Dezember mit ins Schloss Bellevue zur Ordensverleihung mitnehmen. „Ich habe lange überlegt und schließlich meinen Mann, meinen Sohn und unseren Sozialsenator Steffen Bockhahn mitgenommen.“ Bockhahn und die Wohltat-Chefin kennen sich schon lange. Über die angenehmen Besuche des Senators in der Suppenküche und die persönlichen Worte freue sie sich jedes Mal. Zur Verleihung habe der Senator die Ehrenträgerin persönlich nach Berlin gefahren.

Small Talk mit dem Bundespräsidenten

Die Ordensverleihung sei „unglaublich spannend“ gewesen. „Das passiert einmal im Leben und dann nie wieder“, weiß Babette Limp-Schelling. Den Bundespräsidenten, der nur zwei Plätze neben ihr saß, habe sie als nahbar und angenehm erlebt. „Es war überhaupt nicht angespannt und wir konnten auch noch ein paar persönliche Worte wechseln.“ Zum Verdienstorden gratulierte auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig: „Seit mittlerweile 30 Jahren engagiert sich Frau Limp-Schelling in Rostock mit Herz und Hingabe für Menschen in Armut. Sie stärkt damit die soziale Infrastruktur und das soziale Miteinander der Stadt Rostock. Ich bedanke mich für dieses so wichtige Engagement und gratuliere herzlich zum Verdienstorden.“

„Sie weiß, wie man Gutes vollbringt“

Ans Aufhören denke Limp-Schelling noch nicht. „Das hat auch Herr Steinmeier erkannt“, sagt sie und lacht. „Mir macht die Arbeit unglaublich Spaß und wenn es einmal so weit ist, werde ich rechtzeitig für einen Nachfolger sorgen.“ Menschen wie Limp-Schelling brauche es, gerade in diesen Zeiten. „Sie weiß, wie man Gutes vollbringt“, sagt Steffen Bockhahn und ist stolz, die Ordensträgerin zur Vergabe begleitet zu haben. Die Auszeichnung stehe nicht für die Stadt Rostock, sondern für einen ganz besonderen, engagierten Menschen.

„Aber auch die Stadt tut Gutes. Wir haben deutschlandweit die einzige Straßenzeitung, die eine kommunale Förderung erhält“, gibt Limp-Schelling zurück. Geben und nehmen, das passt auch zum Motto der diesjährigen Ordensverleihung: „Mitmenschlichkeit leben: Wege aus der Armut schaffen“.

Den Mut finden, aufeinander zuzugehen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier appelliert deshalb: „Aufeinander zuzugehen und sich für andere einzusetzen, das erfordert Mut. Weil man sich nämlich die Probleme und Sorgen fremder Menschen zu eigen macht; Probleme und Sorgen, die man doch selbst eigentlich gar nicht haben will. Es erfordert Mut, weil man es aushalten können muss, mit Situationen und Erfahrungen konfrontiert zu werden, die manchmal auch unangenehm sind. Weil man keine Berührungsängste haben darf.“