﻿RTL-Show „Bachelor“: Siegerin Anna aus Rostock packt aus über Liebe, Geld und Pläne mit Dominik

Am 1. März startet die neue Staffel der RTL-Reality-Show. David Jackson will unter 23 Kandidatinnen die Liebe fürs Leben finden. Die gebürtige Rostockerin Anna Rossow hat 2022 das Herz von Dominik Stuckmann gewonnen. Was sie heute macht, was TV-Zuschauer damals nicht sahen und was sie mit der Insel Rügen verbindet.

Rostock. Am 1. März geht die neue Staffel von „Der Bachelor“ auf Sendung. 23 Single-Frauen wollen David Jackson erobern. Anna Rossow (34) hat bereits einen „Rosenkavalier“ zum Freund: Vor einem Jahr hat die gebürtige Rostockerin in der RTL-Dating-Show die letzte Rose und das Herz von Dominik Stuckmann (31) gewonnen. Im OZ-Interview spricht sie über ihre Beziehung, Karriere- und Familienpläne und warum es sie öfter an die Ostsee zieht.

Anna, wie geht es dir und Dominik? Was macht die Liebe?

Uns geht’s super. Wir sind dabei, unsere zweite Wohnung in Frankfurt einzurichten. Das zieht sich gerade ein bisschen, weil wir uns im Januar eine Auszeit gegönnt haben. Wir waren auf Gran Canaria – Dominiks Familie hat dort ein Haus. Und wir waren im Skiurlaub.

Ex-„Bachelor“-Siegerin hatte keine Erwartungshaltung

Andere „Bachelor“-Paare waren nach der Sendung schnell wieder getrennt. War dir in der Nacht der letzten Rose bewusst, dass eure Beziehung was Bleibendes sein könnte?

Nee, ich hatte gar keine Erwartungshaltung. Ich hab aber schnell gemerkt, dass Dominik Eigenschaften hat, die mir sehr wichtig sind. Wir haben viel miteinander geredet und versucht, den anderen zu verstehen. Wir sind ja teilweise sehr unterschiedlich. Es gibt kein Geheimrezept. Wir führen eine normale Beziehung. Klar, auch in der Öffentlichkeit, aber das flacht ja mit der Zeit auch ab.

Wie hat sich dein Leben seit dem „Bachelor“ verändert?

Es hat sich um 180 Grad gedreht. Ich bin von Hamburg nach Frankfurt gezogen. Und hab einen Job, der genau das Gegenteil von dem ist, was ich zuvor gemacht habe. Ich war im öffentlichen Dienst angestellt, jetzt bin ich selbstständig. Aber da ticken Dominik und ich ähnlich: Wir sehen es als einmalige Lebensphase an. Wir nehmen alles so, wie’s kommt und machen es so lange, wie es uns Spaß bringt.

Spaß habt ihr ’ne Menge, wenn man deinen Instagram-Account verfolgt. Heute bist du in den Bergen, drei Tage später an einem Traumstrand und übermorgen springst du mit Fallschirm aus einem Flugzeug. Dabei hast du Höhenangst.

Ich hab gemerkt, dass, wenn man sich selbst an seine Grenzen bringt und was traut, es ein unglaublich schönes Gefühl ist. Dominik ist ohnehin ein Typ, der bei allem sofort dabei ist. Wir waren grad im Skiurlaub. Er hat vorher nur einmal auf Skiern gestanden und ist trotzdem gleich die roten und schwarzen Pisten runter. Wir erleben unglaublich viel. Und wenn man so was zusammen machen kann, ist es natürlich doppelt schön.

Bei aller Harmonie – kracht’s auch mal zwischen euch?

Natürlich. (lacht) Im Haushalt, wie bei allen Paaren. Ich bin superstrukturiert, er ist jemand, der erst mal macht. Da muss man sich finden und auch mal Kompromisse eingehen.

„Bachelor“-Kandidatin aus Rostock verrät: Lohnt sich das?

Du hast nach dem „Bachelor“ viele Werbedeals und Kooperationen an Land gezogen. Hat sich die Sendung also auch finanziell für dich gelohnt?

Es ist ein zweischneidiges Schwert: Es ist schon enorm, was da an Geld dahintersteckt und – klar – bekomme ich so Möglichkeiten, mir für später was zur Seite zu packen. Aber man gibt dafür viel auf. Wir sind 24/7 dabei. Da muss man aufpassen, dass es nicht überhandnimmt, man sich nicht vom Geld leiten lässt und alles annimmt. Man muss sich treu bleiben.

Gibt’s bei dir auch ein Offline-Leben?

Ich höre da auf mein Gefühl. Wenn ich mal drei Tage offline bin, wird nicht alles zusammenbrechen. Wenn ich wie jetzt gerade krank bin, wäre es auch nicht authentisch, wenn ich mich quäle und in die Kamera lächle, obwohl ich das gerade gar nicht möchte. Dominik und ich passen da gut aufeinander auf.

Wie geht’s beruflich für dich weiter?

Ich bin gerade in der Findungsphase. Ich hab in Hamburg viel im Tierschutz gearbeitet, verfolge das auch jetzt weiter. Ich möchte mich auch im sozialen Bereich noch etwas verwirklichen.

Und du modelst. Du und Dominik seid die neuen Werbegesichter des Unterwäsche-Labels Bruno Banani.

Ja, da ist noch einiges in Planung.

Ihr wart in TV-Formaten, wie „Mein Mann kann“ oder dem Promi-Special von „Ninja Warrior“, dabei. Sieht man euch bald wieder im Fernsehen?

Wir schließen nichts aus. Ich würde mich freuen, wenn noch mal was kommt. Aber ich würde nicht alles machen. „Dschungelcamp“, zum Beispiel. Um Gottes willen, das würde mein Körper gar nicht schaffen. (lacht)

Der Bachelor Am 1. März um 20.15 Uhr startet bei RTL die 13. Staffel von „Der Bachelor“: In elf Folgen, die jeweils eine Woche vorab auf RTL+ abrufbar sind, zeigt sich, welche Dame das Herz des neuen TV-Rosenkavaliers David Jackson gewinnt. Ob Abenteurerin, selbst ernannter Flirtprofi oder Dame mit extraviel „Wifey“-Potenzial – 23 höchst unterschiedliche Single Ladys sind dabei.

Apropos Reality-TV: Hast du die Folgen gesehen, in denen Dominik mit anderen Kandidatinnen auf Tuchfühlung ging?

Ja und für ihn war das schlimmer als für mich. (lacht) Er wusste: Da sitzt meine Freundin neben mir und muss sich die Küsse mit den anderen anschauen. Für mich war’s nicht so schlimm, weil wir zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht zusammen waren. Ich fand’s eher interessant, was bei den anderen Dates so gelaufen ist. Es ist bestimmt schlimmer, wenn man als Zweite oder Dritte rausgeflogen ist, ernsthaft Interesse an dem Mann hatte und das im Nachhinein angucken muss.

Vor laufender Kamera seid ihr euch sehr nahegekommen und viele Zuschauer fragten sich: Lief da was beim Übernachtungsdate?

Versteh ich, ging mir als Zuschauerin früher auch so. Wir haben fast die ganze Nacht am Pool verbracht, Musik gehört und den Abend genossen und eh man sich’s versieht, bricht der Morgen an. Wir haben in der Nacht nur eine Stunde geschlafen.

Im TV küsste Dominik viele Frauen, heute küsst er nur noch seine Anna. © Quelle: Nicola Ella

MV bleibt Anna Rossows Heimat

Du bist gebürtige Rostockerin. Zieht’s dich noch hierher?

Ich hab noch Freunde in Rostock, die ich hin und wieder sehe. Ich fahre aber eher nach Rügen. Meine Eltern leben dort. Die sind Lehrer, haben gerade Ferien. Deshalb will ich sie für ein paar Tage besuchen.

Wo wir bei Familie sind: Ist Familienplanung ein Thema bei dir und Dominik?

Klar, sprechen wir darüber. Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. (lacht) Wir haben nichts geplant. Ende dieses Jahres, nächstes Jahr können die nächsten Schritte losgehen. Aber wir machen das Schritt für Schritt. Es kommt, was kommt.