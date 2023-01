﻿Teure Sonntagsbrötchen: Diese Bäcker in Rostock berechnen an Feiertagen höhere Preise

Vor allem kleinere Familienbetriebe legen Zuschläge, die sie ihrem Personal an Feiertagen zahlen müssen, auf die Preise um. Auch in exklusiven Lagen sind Brot und Kuchen häufig teurer als andernorts. Die OZ gibt einen Überblick, welche Bäcker in Rostock an Sonntagen mehr verlangen als werktags.

Sonntagszuschlag? Nein danke. In der Filiale der Rostocker Bäckerei Sparre in der Kröpeliner Straße zahlen Kunden bei Andrea Koczor (l.) und Irina Harloff jeden Tag den gleichen Preis für die Produkte.

Rostock. Es sieht genauso goldgelb aus und schmeckt auch wie immer. Doch etwas ist anders. Statt „Ofenfrische“ tragen die Backwaren in der Auslage den Titel „Sonntagsbrötchen“ und auch der Preis weicht von dem ab, den Kunden werktags zahlen. Dann kostet ein „Ofenfrisches“ 45 Cent, ein „Knackfrisches“ 60 Cent. Auch andere Brötchen, Kuchen und Torten sind in den Filialen der Rostocker Konditorei und Bäckerei Nowak an Sonn- und Feiertagen etwas teurer als unter der Woche. Im Schnitt wären das zwischen fünf und zehn Cent pro Brötchen, wie eine Mitarbeiterin sagte.

Grund dafür sei, dass an diesen Tagen die Ausgaben für das Unternehmen höher sind, weil dieses ihrem Personal unter anderem Feiertagszuschläge zahlen muss. Geschäftsführerin Steffi Nowak, die den Familienbetrieb mit rund 70 Mitarbeitern in acht Filialen und der Bio-Bäckerei im Dalwitzerhofer Weg betreibt, wollte sich auf OZ-Nachfrage nicht zum Thema äußern. Mit ihrem Vorgehen ist sie allerdings nicht allein.

Brot und Kuchen in Filialen in exklusiver Lage teurer

Auch in den Filialen der Mecklenburger Backstuben kosten die Produkte an Sonn- und Feiertagen zum Teil mehr als unter Woche. Das bestätigten Mitarbeiterinnen des Unternehmens mit Sitz in Waren an der Müritz. Es sei ebenfalls üblich, dass in Filialen in exponierter Lage höhere Preise angesetzt werden als andernorts. Das gilt beispielsweise für das Backstubencafé im ehemaligen Lotsenhaus am Fuße des Warnemünder Leuchtturms.

Bei den Mecklenburger Backstuben werden in Filialen in exponierter Lage höhere Preise angesetzt als andernorts. © Quelle: Katrin Zimmer

Anders hält es dagegen die Großbäckerei „Lila Bäcker“ mit Sitz in Neubrandenburg, die zahlreiche Filialen in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg betreibt. „Beim Lila Bäcker kosten Produkte an Sonn- und Feiertagen nicht mehr als an anderen Werktagen. Eine Umlage, um höhere Ausgaben, wie beispielsweise Personalkosten, auf die Preise für Kunden umzulegen, kommt aktuell nicht in Betracht“, teilte Unternehmenssprecher Jochen Mignat mit.

Die Lila-Bäcker-Filiale am Warnemünder Bahnhof leitet Melissa Werner seit 2020. Bei der Kette mit Sitz in Neubrandenburg kosten die Produkte jeden Tag gleich viel. © Quelle: Katrin Zimmer

Das sagte auch Gerd Hofrichter, Sprecher der Bäckerei Junge. Ihm zufolge kosten Brot und Brötchen, Kaffee und Kuchen an Sonn- und Feiertagen genauso viel wie werktags. Allerdings würde auch die Großbäckerei mit Sitz in Lübeck in Filialen in exklusiver Lage mit hoher Nachfrage höhere Preise ansetzen.

Angesichts gestiegener Energie- und Lohnkosten sowie der unabschätzbaren Entwicklung im neuen Jahr sei derzeit nicht davon auszugehen, dass Produkte günstiger werden könnten. „Nach unten wird es nicht mehr gehen“, so Hofrichter.

Bäckerei Sparre erwägt höhere Preise oder Ruhetag am Sonntag

Die Rostocker Bäckerei Sparre hält die Preise an Sonn- und Feiertagen auf dem gleichen Niveau wie werktags. Auch Unterschiede zwischen den Filialen gibt es innerhalb der Stadt nicht – egal ob am Hauptbahnhof, in der Kröpeliner Straße oder am Kirchenplatz in Warnemünde. Allerdings sei bereits in Betracht gezogen worden, die höheren Personalkosten an Sonn- und Feiertagen umzulegen, wie eine Sprecherin am Freitag sagte. Dazu trügen zuletzt auch die gestiegenen Einkaufs- und Energiepreise bei.

Preisunterschiede zwischen den Filialen der Bäckerei Sparre gibt es nicht – egal ob am Hauptbahnhof, in der Kröpeliner Straße oder am Kirchenplatz in Warnemünde. © Quelle: Katrin Zimmer

„Wir stehen generell nicht dahinter, an Sonntagen zu öffnen“, so die Prokuristin. Es werde immer schwieriger, Mitarbeiter zu finden, die am Wochenende arbeiten wollen – und der Sonntag sei eigentlich ein Ruhetag. Doch wolle die Bäckerei Sparre mit der Konkurrenz mithalten. „Was das angeht, sind die Rostocker verwöhnt.“

Zuschläge für Arbeit an Sonn- und Feiertagen sind Pflicht

So gelten Sonn- und Feiertage laut der Deutschen Handwerkszeitung in der Branche als besonders umsatzstark, bergen aber rechtliche Hürden. Für Arbeit an diesen Tagen muss ein Zuschlag zum Grundlohn gezahlt werden. Laut Arbeitsrecht dürfen Sonntagszuschläge 50 Prozent des Grundlohns nicht übersteigen, Feiertagszuschläge höchstens 125 Prozent des Grundlohns ausmachen. Welche Preise sie für ihre Produkte verlangen, steht Unternehmen wie Bäckereien grundsätzlich aber frei.