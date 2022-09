Kerstin Eichler (l.) und Andrea Götter präsentieren in der Bäckerei Lehmann ein Brot in Form eines Stierkopfs.

Ob Supermarkt oder Tankstelle – überall wird’s teurer. Eine Handwerksbäckerei in Rostock macht da nicht mit. Der Chef probiert ein anderes Rezept gegen die Krise: Er gibt Geld aus für einen neuen Laden und friert die Preise ein. Was Kuchen und Co. kosten und was er für Supermärkte plant.

