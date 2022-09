Deshalb gibt es keine Streckenerweiterung für die Bäderbahn Molli

In „normalen“ Jahren beschert eine Fußball-WM der Gastro-Branche in MV Millionen-Zusatzumsätze. Doch in diesem Jahr wollen sich viele Kneipen das Geschäft entgehen lassen – aus Protest gegen die Zustände im Gastgeberland Katar. Auch Sportministerin Stefanie Drese (SPD) ist nicht in WM-Laune.