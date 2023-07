Rostock könnte Hunderttausende Tonnen Getreide aus der Ukraine verschiffen – nach Asien, nach Nordafrika. Aber es hapert an der Schienenanbindung. Die Krisen der vergangenen Monate zeigen nun sehr deutlich die Schwächen – auch in der Hansestadt auf – meint OZ-Chefreporter Andreas Meyer.

Rostock. Erst Corona, dann Russlands Krieg gegen die Ukraine: Die beiden großen Krisen der jüngsten Vergangenheit und der Gegenwart zeigen deutlich, auf welch wackligen Beinen unser so lieb gewonnener Wohlstand steht – und sie offenbaren, dass es falsch war, jahrelang nur für gute Zeiten zu planen. Dass Alternativen für Getreideexporte aus der Ukraine über Rostock am Ende an fehlenden Zügen und einer nicht ausreichend ausgebauten Bahninfrastruktur scheitern könnten, ist der beste Beleg.