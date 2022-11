﻿Bahn stellt ersten Batteriezug vor: Hier sollen ﻿Dieselzüge in MV ﻿verschwinden

Batteriezüge der Firma Stadler sollen ab dem Jahr 2026 Dieselfahrzeuge in MV ersetzen. Mit dem Akkuantrieb sollen dann auch Strecken ohne Fahrleitung überbrückt werden. Wo die ersten Züge zum Einsatz kommen und was die neuen Züge bieten

Batteriezüge, wie diesen, will die Deutsche Bahn ab 2026 zwischen Bad Doberan und Graal-Müritz sowie zwischen Wismar und Tessin einsetzen.

Rostock/Bad Doberan/Schwerin. Kurz nach 10 Uhr fährt der erste batterieelektrisch betriebene Zug am Freitag in den Rostocker Hauptbahnhof ein. Ein sogenannter Pantograph auf dem Dach des Zuges fährt aus und berührt die Fahrleitung – der Zug wird nun mit Strom versorgt, die Batterie wiederaufgeladen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch den Kommentar zum Thema: Zwei Batterie-Zuglinien in MV reichen nicht: Infrastruktur muss ausgebaut werden

Die Deutsche Bahn und die Firma Stadler haben nun ein Modell des ersten Akku-Zugs in Mecklenburg-Vorpommern vorgestellt – ab 2026 sollen insgesamt 14 Züge auf den heutigen Strecken Wismar-Rostock-Tessin sowie Bad Doberan-Rostock-Graal-Müritz verkehren und die Dieselfahrzeuge ersetzen. Dort, wo keine Fahrleitung vorhanden ist, wechselt der Zug in den Batteriebetrieb. „So überbrücken wir auch die nicht elektrifizierten Strecken“, erklärt Alexander Kaczmarek, DB-Konzernbevollmächtigter für die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg.

40 Prozent der Fläche noch nicht elektrifiziert

Rund 60 Prozent des DB-Streckennetzes seien bereits elektrifiziert, 40 Prozent – meist im ländlichen Raum – hätten hingegen keine Fahrleitungen. „Wir wollen Elektrozüge auch in die Gebiete bringen, in denen in den kommenden Jahren keine Oberleitungen entstehen werden – weil es zu aufwendig oder zu teuer oder die Zugdichte nicht groß genug ist“, sagt Kaczmarek.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im reinen Batteriebetrieb schafft der neue Zug 224 Kilometer. Die betriebliche Reichweite soll rund 100 Kilometer betragen. Das bedeutet, dass selbst bei voller Auslastung des Zuges, wenn alle Passagiere ihr Handy im Zug laden, die Klimaanlage eingeschaltet und der Zug mit Höchstgeschwindigkeit fährt, gewährleistet werden kann, dass die Akkuleistung bis zum nächsten Laden an der Oberleitung nicht an ihre Grenzen kommt. „Dort, wo eine Oberleitung verfügbar ist, werden wir den Strom von dort beziehen“, erklärt Jure Mikolcic, CEO des Herstellers Stadler. „Während des Anschlusses an die Fahrleitung wird die Batterie wiederaufgeladen.“

Fahrgefühl kaum anders

Zur Testfahrt startet der Regionalzug in Richtung Bad Doberan. Die Passagiere merken während der Fahrt keinen Unterschied – sie hören, wie die Räder über die Schienen fahren, im Innenraum ist ein leises Summen zu vernehmen. Auch wenn der Zug eine Höchstgeschwindigkeit von 140 Stundenkilometern erreichen kann – auf der Strecke darf maximal 120 km/h gefahren werden. „Der Zug fährt etwas sanfter“, versucht Lokführer Michael Ruschke die Fahrt zu beschreiben. „Aber grundsätzlich ist es nicht anders.“

Die neuen Züge bieten insgesamt 99 Sitzplätze, können zwölf Fahrräder mitnehmen. Außerdem sollen für die Passagiere WLAN und Steckdosen zur Verfügung stehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Netz soll in MV erweitert werden

Alternative Antriebe – etwa Batterie- oder Wasserstoffzüge – setzt die Deutsche Bahn bereits unter anderem in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen ein. Durch das Ersetzen der Dieselfahrzeuge sollen CO2-Emissionen um ein Drittel reduziert werden. Für die Überbrückung von nicht elektrifizierten Bahnstrecken setzt das Unternehmen in Schleswig-Holstein auf Oberleitungsinseln: Die Akku-Züge nutzen das nur einige hundert Meter bis wenige Kilometer kurze Stück Oberleitung zum Aufladen ihrer Akkus für Fahrten in einem nicht elektrifizierten Abschnitt.

Lesen Sie auch

„Wir machen uns alle Gedanken um den Klimawandel, hier ist jetzt ein ganz praktisches Beispiel, wie wir die Zukunft gestalten, zu sehen“, lobt Verkehrsminister Reinhard Meyer. „Wir gehen den nächsten Schritt beim Dieselausstieg hin zu einem weitgehend emissionsfreien Bahnverkehr in Mecklenburg-Vorpommern.“ Perspektivisch sei das Ziel, auch andere Strecken in MV klimaneutral zu betreiben. „Das sind langläufige Verkehrsverträge, die eine entsprechende Vorbereitung brauchen“, so der Minister. „Aber natürlich wollen wir das Netz erweitern. Das gilt nicht nur für einen batterieelektrischen Antrieb, auch Wasserstoff ist ein Thema.“

Bahn will bis 2040 klimaneutral sein

Ab Dezember 2026 sollen die ersten Züge des Nahverkehrs mit der nachhaltigen Antriebstechnologie in MV unterwegs sein. Damit komme die Bahn ihrem Ziel, bis 2040 klimaneutral zu werden, ein Stück näher, sagt Alexander Kaczmarek. Er betont: „Dann wird der einzige Zug, der in und um Bad Doberan herum noch qualmt, der Molli sein.“