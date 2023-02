Unbekannte zerstechen Reifen von Firmenfahrzeugen am Güstrower Bahnhof

Fünfjähriger Junge nach Hundebiss verletzt – Polizei in Schwerin bittet um Mithilfe

Am Wochenende ist in Schwerin ein fünfjähriger Junge von einem Hund in den Arm gebissen worden. Die Hundehalterin habe sich vom Ort des Geschehens entfernt, so die Polizei. Zeugen werden gesucht.