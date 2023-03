Jetzt gibt es auch in Rostock Streit um die Unterbringung von Flüchtlingen: Die CDU will den Bau eines neuen Containerdorfs am Stadthafen und die Sperrung von Turnhallen verhindern. Die Stadt soll stattdessen auf ein altes Gebäude zugreifen, um das es in der Vergangenheit mehrfach Streit gab.