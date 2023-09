﻿Bald keine Schottergärten in MV mehr? Was für ein Verbot spricht – und was dagegen

Rostock. Klimakrise und Artensterben zum Trotz: Noch immer verschwinden Grünflächen – insbesondere Vorgärten – in Mecklenburg-Vorpommern unter Beton, Schotter, Kies. Was Hausbesitzer zumeist mit weniger Pflegeaufwand begründen, kritisieren Umweltschützer als ökologische Katastrophe: „Das Bodenleben stirbt. Niederschlag kann nicht mehr gespeichert werden. Der Schotter heizt sich bei Sonne stark auf und strahlt diese Wärme nachts ab.“ Und das obwohl es schon heute immer mehr tropische Nächte gebe, beklagt Susanne Schumacher vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) MV in Rostock.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Fehlende oder exotische Bepflanzung verwehrt Insekten und anderen kleinen Tieren Nahrung und Lebensraum. Lärmemissionen werden durch Schotter verstärkt.“ Dazu komme: „Schottergärten sind nicht pflegeleicht, es sammeln sich Sand und Staub in den Zwischenräumen und Unkraut keimt. Das zu jäten, ist sehr aufwendig, so dass der Griff zu Pflanzengiften naheliegt“, warnt Schumacher.

Lesen Sie auch

Umweltschützer: Schottergärten widersprechen Baurecht

Grundsätzlich widersprächen Schottergärten, insbesondere mit Vliesunterlage, den Bestimmungen des Baurechts, beklagt Juliane Brasch vom Naturschutzbund MV (Nabu). Denn in bundesweit allen Landesbauordnungen stehe, „dass nicht überbaute Flächen von bebauten Grundstücken wasserdurchlässig zu gestalten und zu begrünen beziehungsweise zu bepflanzen sind.“ Sie meint: „Schottergärten sind nicht erlaubt – auch unabhängig von einem expliziten Verbot.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Bauministerium in Schwerin differenziert: Das Begrünungsgebot gelte nicht, „wenn dem eine andere zulässige Verwendung der Flächen entgegensteht“. Es lasse sich also nicht unmittelbar ableiten, dass Schotterflächen unzulässig seien, so Sprecherin Marie Boywitt. Und verweist auf die Kommunen: Die könnten über Bebauungspläne oder andere Satzungen Regelungen erlassen, „um Schottergärten zu verhindern“.

Umweltministerium in Schwerin: „Selbstverständlich nicht zu empfehlen“

Schottergärten seien „aufgrund der vielen ökologischen Nachteile selbstverständlich nicht zu empfehlen“, betont auch das Umweltministerium in Schwerin. Jedoch habe sich Minister Till Backhaus (SPD) gegen ein generelles Verbot ausgesprochen, so Sprecherin Eva Klaußner-Ziebarth. Denn: Mit Verboten würde man die Menschen „letztlich nur verprellen“. Ziel sei vielmehr, aufzuklären. „Dazu gehört auch die insektenfreundliche Gestaltung von Privatgärten.“ Am Ende wären also die Kommunen gefordert: In neuen Baugebieten schreiben Städte und Gemeinden deshalb immer häufiger Begrünungen vor – zum Beispiel Greifswald, Rostock und Wismar. Auch werden vereinzelt „ordnungsbehördliche Maßnahmen“ ergriffen, so Trunk.

Umweltschützer und Kommunen fordern explizite Verbote

Jedoch: Explizite Verbote könnten diese Unsicherheiten stoppen, kritisieren Umweltschützer und Kommunen. Beispiel Hansestadt Wismar: „Eine konkretisierende Regelung der obersten Bauaufsichtsbehörde des Landes wäre wünschenswert“, betont Stadtsprecher Marco Trunk. „Damit wären auch bei Grundstücken, die sich in sogenannten unbeplanten Bereichen befinden – also da, wo es keine B-Pläne mit entsprechenden Festsetzungen gibt –, eventuelle Eingriffe einfacher durchzusetzen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Rechtsprechungen Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg hat am 17. Jan. 2023 – 1 LA 20/22 – geurteilt, dass Grünflächen geprägt werden durch naturbelassene oder angelegte mit Pflanzen bewachsene Flächen. Wesentliches Merkmal einer Grünfläche sei der „grüne Charakter“ – also durch Bewuchs geprägte nichtbauliche Nutzung. „Dies schließt Steinelemente nicht aus, wenn sie eine nur untergeordnete Bedeutung haben. Von einer untergeordneten Bedeutung ist auszugehen, wenn die Steinflächen dem Bewuchs sowohl in funktioneller als auch in räumlich-gegenständlicher Hinsicht dienend zu- und untergeordnet sind.“ In der Rechtsprechung wird zudem diskutiert, ob Schottergärten eine andere zulässige Verwendung im Sinne von Paragraf 8 Abs. 1 Satz 2 Landesbauordnung (LBauO) MV darstellen. Hierfür ist entscheidend, ob eine Flächeninanspruchnahme für eine bestimmungsgemäße Nutzung des Bauvorhabens auf dem Grundstück erforderlich ist – z. B. Zugang oder Zufahrt, Gartenweg, Stellplatz, Lagerplatz oder Arbeitsfläche.

Naturschützer verweisen auf Baden-Württemberg, das ein Verbot von Schottergärten im Landesnaturschutzgesetz verankert hat. Auch Bayern und Sachsen-Anhalt haben ihre Landesbauordnungen nachgeschärft, Niedersachsen hat Schottergärten verboten. Das Oberverwaltungsgericht urteilte Anfang dieses Jahres, dass Schottergärten der niedersächsischen Bauordnung widersprechen. Kommunen können damit sogar ihren Rückbau anordnen.

Doch von einer gesetzlichen Regelung will der Eigentümerverband Haus & Grund MV nichts wissen. Lutz Heinecke, Prä­si­dent des Lan­des­ver­ban­des MV, stellt klar: „Wir lehnen grundsätzlich jeden Eingriff in die Gestaltung privater Grundstücke ab.“

OZ