Urlauber und einheimische Ostseefans aufegpasst: Am Mittwoch, 24. August, können Sie nicht an den Strandblock 12 von Markgrafenheide bei Rostock. Grund ist eine internationale Übung.

Der Strand zwischen Hohe Düne und Markgrafenheide ist mit acht Kilometern der längste Sandstrand an Rostocks Küste. Am MIttwoch ist der Strandblock 12 wegen der BALEX-Übung für die Öffentlichkeit gesperrt.

Darum ist der Strand in Markgrafenheide am Mittwoch gesperrt

Markgrafenheide. Am Mittwoch, dem 24. August, wird der gesamte Strandblock 12 in Markgrafenheide für Einheimische und Touristen nicht zugänglich sein. Hier findet die BALEX Delta, eine der größten Umwelt-Übungen auf der Ostsee statt. Dabei trainieren Einsatzkräfte der EU-Ostsee-Anrainer-Staaten an Land und zu Wasser den Ernstfall.

Öl-Verschmutzung wird simuliert

Sollte es nämlich durch ein Unglück etwa zu einer Verschmutzung durch Öl kommen, ist schnelles Handeln geboten. An der Übung beteiligen sich 15 Schiffe und rund 400 Einsatzkräfte, dazu kommen Hubschrauber und das Ölüberwachungsflugzeug Do228. Basishafen der Übung ist der Marinestützpunkt Hohe Düne.

Popcorn anstatt Öl

Das Übungsprogramm erstreckt sich über vier Tage. Am Montag landete ein Großteil der teilnehmenden Schiffe gegen 16 Uhr in Rostock. Am Dienstag startet ein Szenario rund um einen Schadstoffunfall in der Kadetrinne. Der Mittwoch steht im Zeichen der Ölbekämpfung: Ein Tanker hat in der Mecklenburger Bucht Öl verloren. Sowohl auf dem Wasser als auch an Land wird das durch Popcorn simulierte Öl bekämpft.

Daher wird am Mittwoch auch der Strandblock 12 zwischen Hohe Düne und Markgrafenheide gesperrt. Dabei handelt es sich um einen relativ schmalen Strandbereich auf halber Strecke zwischen Hohe Düne und Markgrafenheide, in dem das simulierte Öl anlanden soll. Zu einer größeren touristischen Einschränkung soll es darüber hinaus nicht kommen.

Breites Aufgebot an Einsatzkräften

An der BALEX Delta nehmen auf deutscher Seite Einsatzkräfte von fünf deutschen Feuerwehren, der Deutschen Marine der Bundespolizei, der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung, des Havariekommandos sowie von neun THW-Ortsverbänden teil. Die Übung dient der Koordination von Handlung und Kommunikation unter den verschiedenen Einheiten.

