Ball Léger bringt erneut elegantes Feeling nach Rostock

Am Samstag, 22. Oktober, kann nach zwei Jahren Pause endlich wieder auf dem Ball Léger getanzt werden. Im Radisson Blu Hotel in Rostock können die Gäste wieder ausgiebig feiern. Der Abend wird in Bildern festgehalten, die Sie dann hier finden können.

So sah der Ball Léger 2019 aus.

Ballnacht in Rostock

Ballnacht in Rostock

Rostock. Der Ball Léger geht in die fünfte Runde! Am 22. Oktober findet ab 18.30 Uhr die Veranstaltung im Radisson Blu Hotel in Rostock statt. Laut der Veranstalter wird der Abend ungezwungen, aber elegant.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das spiegelt sich auch im Dresscode wider: Im Gegensatz zu anderen Bällen muss hier nämlich nicht unbedingt in Smoking und Ballkleid gefeiert werden. Die Gäste werden dazu ermutigt, Outfits zu tragen, in denen sie sich am wohlsten fühlen. Trotz alledem ist die Atmosphäre elegant: Auf vier Etagen des Hotels wird es viele Angebote geben, um die Gäste zu versorgen und entertainen. Tickets für den Ball Léger sind noch verfügbar.

Die OSTSEE-ZEITUNG ist am Samstagabend beim Ball Léger unter anderem mit einem Fotografen dabei. Am Abend wird dann hier an dieser Stelle eine Bildergalerie mit den schönsten Eindrücken des Abends zu sehen sein.

Von OZ