﻿„In jede Großstadt gehört ein Kaufhaus“: So bangen Rostocker um ihre Galeria-Filiale

Rostock . Direkt hinter der Eingangstür hängen die Kalender. Schöne Aussichten für 2023 – die gibt es in Rostocks Galeria Kaufhof am Dienstag aber leider nicht für alle. Die Mitarbeiter sind in Sorge, seit der Konzern die Schließung von bundesweit rund 40 Filialen und die Entlassung von Angestellten angekündigt hat.

Ist das riesige Warenhaus in der City davon betroffen? „Das wissen wir auch nicht. Wir hoffen aber, dass es uns nicht trifft“, erzählt eine Mitarbeiterin. Die mögliche Schließung sei allerdings schon ein großes Thema – beim Personal und bei den Kunden. Mit dem Weihnachtsgeschäft wird zumindest weiter fest geplant. Denn die Halloween-Deko ist gerade abgebaut worden und macht Platz für den Adventszauber.

Breites Sortiment zieht Kunden an

An Umsatz mangelt es an diesem Dienstag ganz sicher auch nicht. Die Eingangstüren stehen kaum still. Manche Bundesländer haben noch Herbstferien, also sind Urlauber in der Stadt. Bewegliche Ferientage an vielen Rostocker Schulen sorgen zudem für zahlreiche Familien als Kundschaft. An den zentralen Kassen im Erdgeschoss, die am Nachmittag zur Hälfte besetzt sind, gibt es eine lange Schlange, Mitarbeiter kassieren im Akkord.

Der siebenjährige Max aus Güstrow ist mit seiner Oma in der Stadt unterwegs. Beide fänden es schade, wenn es das große Kaufhaus vielleicht bald nicht mehr geben sollte. Stolz zeigt der Junge die große Tüte mit dem Galeria-Logo. „Ich durfte mir was aussuchen“, erzählt der Schüler. Für Weihnachten und Nikolaus sei etwas besorgt worden, ergänzt Oma. Unter anderem ein Dinosaurier aus dem neuesten Jurassic-Park-Film und eine Pokemon-Figur.

Gerade das große Angebot an Spielzeug überzeugt auch Nicole Kandula und ihren Sohn Bjarne (10). „Ich kaufe nicht gerne online ein. Und hier bekomme ich alles unter einem Dach: Schuhe, Klamotten für mich, den Mann, das Kind und sogar Dinge wie eine Tischdecke“, fasst die Rostockerin das breite Sortiment zusammen.

Nicole Kandula kauft mit Sohn Bjarne (10) gern im Rostocker Galeria ein. © Quelle: Ove Arscholl

Eine Schließung der Galeria-Filiale würde nicht nur sie als Kundin treffen. „Das wäre auch schade für die Stadt – schließlich war das Kaufhaus gefühlt schon immer hier.“

Da kann Hans-Georg Boye nur zustimmen. „Ich kenne sogar noch das alte Zentrum-Warenhaus“, erzählt der Hansestädter. Die Nachricht von der geplanten Schließung zahlreicher Galeria-Filialen hat er bereits gehört. „Also bin ich noch mal schnell los – Umsatz machen“, so Boye augenzwinkernd.

Hans-Georg Boye war schon Kunde, als in der Rostocker Innenstadt ein Zentrum-Warenhaus war. © Quelle: Ove Arscholl

Bettzeug habe er besorgen wollen und vor Ort natürlich auch bekommen. Für ihn sei das Kaufhaus vor allem deshalb günstig, weil er in fußläufiger Entfernung ein breites Sortiment vorfindet. „Sonst hätte ich in den Matratzenladen fahren müssen“, sagt er.

Citymanager: Galeria wichtiger „Ankerpunkt“ für die Innenstadt

Wie es um die Zukunft des Rostocker Warenhauses bestellt ist, bleibt weiter offen. Anfragen der OZ an die lokale Geschäftsführung sowie an die Konzernzentrale bleiben unbeantwortet. Citymanager Peter Magdanz hat trotz der aktuellen Nachrichten noch ein bisschen Optimismus: „Bei aller Furcht glaube ich, dass das Rostocker Haus gut aufgestellt ist, und hoffe deshalb, dass es von einer Schließung verschont bleibt“, sagt er.

Generell sei das Warenhaus in bester Citylage ein wichtiger „Ankerpunkt“ in der Innenstadt. „Es wäre deshalb sehr bedauerlich, wenn Rostock von der Ausdünnung des Galeria-Filialnetzes betroffen sein sollte“, so Magdanz. Die vom Konzern angeführten Gründe für die Schließungen – unter anderem hohe Energiekosten, Inflation und Kaufflaute – träfen Magdanz zufolge aber nicht nur das Kaufhaus, sondern alle Händler. „Es ist für den Handel gerade ein sehr schwieriges Umfeld“, sagt er.

Hamburger Modell als Vorbild für Rostock?

Genau deshalb hätte sich der Konzern vielleicht auch längst anders aufstellen sollen, erklärt Steffen Ockert, Leiter der Fachgruppe Handel bei der Gewerkschaft Verdi. Das klassische Kaufhaus-Konzept sei nach Ansicht des Experten vielerorts und vor allem von jüngeren Generationen nicht mehr so gewollt. Gerade die Größe der Immobilien sei zudem ein Problem, wenn es bei Filialschließungen zur Nachmieter-Suche kommt. „In Hamburg ist man im Alsterhaus mit dem Shop-in-Shop-Modell erfolgreich, indem die Ladenflächen an verschiedene Marken vermietet werden“, nennt Ockert ein Beispiel, das er für gelungen hält.

Grundsätzlich sei der Galeria-Kaufhof-Karstadt-Konzern aber in den vergangenen Jahren ein „Dauerbrenner“, wenn es um Wirtschaftshilfen und unklare Aussagen für die Mitarbeiter gehe. Diese erhielten zwar Tariflohn, hätten aber in der Vergangenheit gemeinsam mit der Gewerkschaft immer wieder finanzielle Abstriche gemacht, um Standorte und damit ihre Jobs zu halten.

Vorwurf: Eigentümer investiert zu wenig in die Kaufhäuser

Viele der Probleme seien Ockert zufolge auch hausgemacht und hätten damit zu tun, dass die Eigentümer zu wenig in die Kaufhäuser investierten. „Als Arbeitnehmer würde ich nicht mehr darauf hoffen, dass sich da noch etwas zum Guten wendet. Alle zwei Jahre wird da eine neue Sau durchs Dorf getrieben – dabei verliert der Arbeitgeber doch jede Glaubwürdigkeit“, sagt der Gewerkschaftsvertreter.

Viele Hansestädter würden Galeria auf jeden Fall vermissen. Eine Kundin will zwar ihren Namen nicht in der Zeitung lesen, sagt aber eines ganz deutlich: „In jede Großstadt gehört auch ein großes Kaufhaus.“