﻿Beliebter Barkeeper aus Rostock gestorben: ﻿Freunde trauern um Lars Pfützner vom „Fachwerk 7“

Rostock. Diese Nachricht hat viele Rostocker erschüttert: Lars Pfützner ist plötzlich und vollkommen unerwartet gestorben. Freunde, Familie und die Gastro-Szene der Hansestadt trauern um den Barkeeper des Restaurants „Fachwerk 7“.

Seine „Fachwerk7-Familie“ trauert und widmet ihrem Tresenchef berührende Zeilen auf Instagram. „Uns fehlen die Worte … Worte, die beschreiben, wie sehr wir ihn vermissen …Wir erleuchten täglich seine Bar, bereiten seinen geliebten Espresso zu und sind in Gedanken bei ihm und seiner Familie. Wir halten die Stellung Lars, hinterlassen deine Bar stets sauber, wie du sie geliebt hast und jedes Getränk wird immer deinen Erwartungen entsprechen. Versprochen!Du fehlst uns und wir denken an Dich. Du bist und bleibst der Letzte an der Bar, wie in deinem Lieblingslied. Ruhe in Frieden.“

Spendenaktion zugunsten der Familie von Lars Pfützner

Die Nachricht von Lars Pfützners Tod hat sich seit Freitag wie ein Lauffeuer verbreitet und viele seiner Wegbegleiter bestürzt. Im Netz finden sich zahlreiche Beileidsbekundungen. Viele sind tieftraurig und können es kaum glauben. Einer davon ist Roman Hoppe, ein Freund und ehemaliger Kollege des Verstorbenen. Auf Facebook schreibt er „Deine Freunde, Gäste und ich werden Dich nicht nur „hinterm Brett“, sondern besonders als Mensch, der stets ein offenes Ohr hatte, schrecklich vermissen! Du hast die Barszene in Rostock seit Jahren mitgeprägt und bereichert, jetzt haben die Stadt und die Gastro-Szene eines ihrer charismatischsten und bekanntesten Gesichter für immer verloren!“

Lars Pfützner hinterlässt eine Frau und seinen Sohn Noah. Um die Familie zu unterstützen, hat Roman Hoppe eine Spendenaktion ins Leben gerufen. „Lars war nicht nur ein guter Mensch, Freund, Kollege, Gastgeber und kreativer Bartender, sondern vor allem auch Partner und Mann von Marlene sowie fürsorglicher und liebender Vater von Noah!“, schreibt Hoppe auf der Crowdfunding-Plattform gofundme.com und bittet um Spenden.

Lars Pfützner sei der Hauptverdiener für seine kleine Familie gewesen, die Kampagne solle den Hinterblieben helfen, die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft zu unterstützen. „Marlene und Lars sind nicht verheiratet, so dass sie leider keine Witwenrente erhalten wird“, schreibt Roman Hoppe. Die Hilfsbereitschaft der Community ist groß: Bereits gestern Mittag waren mehr als 6000 Euro auf dem Konto eingegangen.

Freunde nehmen Abschied an der Bar

Bereits am Sonntag nahmen Freunde und Arbeitskollegen von Lars Pfützner Abschied – und zwar so, wie es ihm sicher gefallen hätte: mit einem Kaltgetränk an seiner Bar. Jener Bar, die er zu einer der besten Rostocks machte.

2020 empfahl der Guide des Gourmetmagazins „Falstaff“ das Lokal im Wittespeicher als eines der lohnendsten Adressen für Longdrink- und Cocktailgenießer in Deutschland. Damals hieß das Restaurant noch Zwanzig12. Doch auch nach dem Besitzerwechsel und der Neueröffnung als Fachwerk 7: David Pfützner hielt der Bar als Thekenchef die Treue und mit ihm unzählige Gäste, die ihn als Barkeeper und Mensch schätzten. Obwohl oder gerade weil er nicht auf Showeinlagen setzte, wie er Anfang 2020 selbst in einem OZ-Interview erklärte.

„Mach’ ich nicht, da bin ich oldschool. Es gibt Kollegen, die gern mit Flaschen schmeißen oder Feuer spucken. Ich bin eher der dezente Typ.“ Worauf er hingegen bei der Arbeit Wert lege, sei gute Laune, sagte der damals 47-Jährige. So werden ihn seine Freunde und Wegbegleiter in Erinnerung behalten. Auf dich, Lars!