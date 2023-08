Freizeit

Julia Feitritzer und Julian Lechner (an der Klimmzugstange) sind aus Österreich angereist, um beim Battle the Beach teilzunehmen.

Am Wochenende kämpften internationale Athleten am Ostsee-Strand in verschiedenen Functional-Fitness-Disziplinen um Top-Platzierungen in den Leaderboards. Warum sich die Teilnahme für Sportler und Fans lohnte, welche Teams das Event gewonnen haben – die Infos und Bilder vom Sonntag.

