﻿Battle The Beach: Warnemünde wird zum Freiluft-Fitnessstudio

Hanteln statt Handtücher, Sneaker statt Sandalen: Bei Battle The Beach treten am Wochenende 180 Teams am Strand gegeneinander an. Das Sportevent findet zum vierten Mal in Warnemünde statt.

Lena Janke (26) aus Münster ist mit ihrem Team „Salt & Pepper“ am Start und freut sich auf den sportlichen Wettbewerb am Ostseestrand.

Warnemünde. Man erkennt die Promenade am Warnemünder Leuchtturm kaum wieder: Langhanteln, Gewichtsscheiben und Ski-Ergometer – das Ostseebad verwandelt sich für ein Wochenende in ein Outdoor-Fitnessstudio. Statt Badehosen und Strandsandalen tragen die Menschen Turnschuhe und Trainingsanzüge.

„Wir sind derzeit fast die Einzigen in Europa, die so etwas am Strand und am Wasser veranstalten“, sagt Sebastian Hugo Witzel, einer der Organisatoren aus Rostock. An diesem Wochenende treten 180 Teams in sportlichen Disziplinen am Strand, auf der Promenade und auf der Westmole gegeneinander an. Das besondere Highlight sei dieses Jahr der exklusive Standort auf der Westmole. Es biete eine einmalige Kulisse mit den Ruder-Ergometern, betont Witzel.

Shagel Butt (44) und Sarah Ziemens (25) aus Hamburg nehmen als Team „Wodstore“ am Battle The Beach teil. © Quelle: Martin Börner

Die besten Kraftsportler am Start

Shagel Butt (44) und Sarah Ziemens (25) aus Hamburg nehmen zum wiederholten Mal bei Battle The Beach teil. „Das ist das Finale. Wer hier ist, hat sich schon durchgesetzt“, so Butt. Ziemens freue sich am meisten auf das Gewichtheben und in diesem Fall auch auf das Schwimmen. Eine Schwäche habe sie am Reck: „Das könnte eine Herausforderung werden.“

Die Teams wissen vorher nicht, was genau sie in den einzelnen Wettkämpfen erwartet. Spezielle körperliche Vorbereitungen brauchten die beiden nicht, sie seien das ganze Jahr über im Training. Jedoch haben sie zusammen trainiert, um zu wissen, wie der jeweils andere funktioniert. „Schlechtes Wetter wird für alle witzig. Es kann nur gute Bilder geben“ – so Butt über die Vorhersagen für das Wochenende.

Auf der Promenade ist ein Bereich extra für den Wettkampf eingerichtet. © Quelle: Martin Börner

„Salt & Pepper“ gegen „Bavarian Bulls“

Am Strand ist die große Beach-Arena für bis zu 2000 Besucher aufgebaut. Hier sollen dann am Samstag Schlitten mit Gewichten gezogen werden – eine Disziplin des Wettkampfes. Nebeneinander sind hier ebenso Recks mit Seilen für die Kletterdisziplinen aufgereiht.

Die Teams hatten bei der Namensgebung keine Vorgaben. So gehen Lena Janke (26) und Luise Feise (27) aus Münster als „Salt & Pepper“ (Salz und Pfeffer) an den Start. Sie treten unter anderem gegen die „Bavarian Bulls“ (Bayerische Bullen), den „Falafel-Express“ und die „Wellenbrecher“ an.

Von Lilli Marlen Schwarz