﻿Per Losglück zum Grundstück: Rostocker Familie baut sich ihr Traumhaus

Rostock. Wie ihr Traumhaus später einmal aussehen soll, wissen sie noch nicht ganz genau. „Ganz normal, mit Satteldach“, sagt Christian Bernhardt (37). „Ein Holzhaus wird es eher nicht“, meint seine Lebensgefährtin Maria Großnick (33). Das Lehrerpaar gehört zu den ersten Besuchern, die am Freitag durch die gerade eröffnete RoBau in der Rostocker Hansemesse schlenderten. „Wir lassen uns inspirieren“, sagt Bernhardt.

Bis Sonntag zeigen 163 Bau- und Handwerksfirmen ihre Dienstleistungen und Produkte rund ums eigene Haus. In einem weiteren Bereich präsentieren mehr als 50 Aussteller bei der parallelen Messe „Wohnideen und Lifestyle“ Möbel und Einrichtungs-Accessoires.

Eröffnung der RoBau mit über 200 Ausstellern in der Rostocker Hansemesse. © Quelle: Frank Söllner

Großnick und Bernhardt hoffen auf Tipps und Anregungen für ihr künftiges Heim. Das Paar aus Rostock bekam bei einer Verlosung die Kaufoption für ein Grundstück im geplanten Eigenheimgebiet Kieferweg. 550 Quadratmeter, genug, dass es auch noch für einen kleinen Garten reicht, sagt Maria Großnick. Wenn alles klappt wie geplant, können Maurer und Zimmerer nächstes Jahr loslegen und die Familie mit ihren zwei kleinen Kindern 2025 einziehen.

Angebot von außerhalb war viel billiger

Eine Baufirma haben sie bereits ausgesucht, aber noch ist nichts unterschrieben. Dass die Baubranche so hoffnungslos überlastet ist, wie immer wieder zu lesen ist, davon haben die Rostocker bei ihrer Suche nicht viel bemerkt. „Alle die wir fragten, hatten noch freie Kapazitäten“, sagt Bernhardt. Das Paar entschied sich für ein Angebot von einen Unternehmen, das nicht aus der Region kommt. „Die Rostocker Firmen, die wir gefragt haben, waren alle deutlich teurer“, erklärt der künftige Bauherr.

Zimmermannsmeister Matthias Kowalski aus Parchim baut während der Messe ein Tiny-Haus auf. © Quelle: Frank Söllner

550 000 Euro wird ihr Projekt nach derzeitigem Stand insgesamt kosten. Ängste vor steigenden Zinsen, explodierenden Energieausgaben und immer teurer werdendem Baumaterial plagen die entspannt wirkenden Bauherren in spe bislang nicht. „Die Zinsen gehen ja vielleicht auch wieder runter“, meint Maria Großnick. Wenn nicht, dauere es eben ein bisschen länger, bis das Haus abbezahlt ist. Den Kopf zerbrechen sich der Gymnasiallehrer und die Sonderpädagogin deswegen nicht. Horrende Heizkosten hoffen sie mit einer Wärmepumpe umgehen zu können.

„Gebrauchte“ Häuser so teuer wie Neubau

Noch lebt die vierköpfige Familie in einer 75-Quadratmeter-Wohnung. Spätestens, wenn die Kinder größer sind, die jüngste Tochter Nola ist noch ein Baby, wäre das viel zu eng. Weil eine größere Mietwohnung in Rostock kaum zu finden ist und nicht viel billiger wäre als ein Eigenheim, entschied sich das Paar zu bauen. Sie haben auch „gebrauchte“ Häuser angeschaut. Die waren nicht günstiger, aber oft sanierungsbedürftig. In ihrem Freundeskreis stehen viele vor einer ähnlichen Entscheidung. Manche bauen nicht, weil das Eigenkapital fehlt, oder weil sie sich nicht für so eine lange Zeit festlegen wollen.

„Super stolz“ auf die gut gefüllte Messehalle: Petra Burmeister, Geschäftsführerin der Messe- und Stadthallengesellschaft „InRostock“. © Quelle: Frank Söllner

Grundsätzlich machen nicht wenigen Eigenheim-Interessenten die steigenden Zinsen und Baukosten zu schaffen: Auf die Ausschreibung der Grundstücke im Rostocker Kiefernweg hatten sich 2600 Interessenten beworben, für gerade einmal 220 Bauplätze. Trotz des riesigen Losglücks sprangen inzwischen einige der Verlosungsgewinner wieder ab, mitunter auch aus finanziellen Gründen.

Messe-Chefin „super stolz“ auf gut gefüllte Halle

Sie sei jedenfalls froh, dass sie ihr Haus schon abbezahlt hat, sagte Messe- und Stadthallen-Chefin Petra Burmeister in ihrer Eröffnungsrede. 600 000 oder 700 000 Euro für ein neues Eigenheim seien heute nichts Besonderes mehr. Nichtsdestotrotz sei sie „super stolz“, nach zwei weniger schönen Coronajahren nun wieder in einer ordentlich gefüllten Messehalle zu stehen. Landesbauminister Christian Pegel (SPD) wünschte per Video ihr und ihrem Team „viele Besucher und viele Aufträge für die Aussteller“.

Keine weiteren Einfamilienhaus-Siedlungen in Rostock

Rostocks Bausenator Holger Matthäus (Grüne) stellte Rostocks neues Eigenheim-Konzept vor. Neue Einfamilienhaus-Siedlungen sollen nur noch im Landkreis entstehen. Die Ära der Konkurrenz zwischen Kreis und Hansestadt um neue Wohngebiete und Bewohner ist vorbei. Rostock führt dagegen für geplante Mehrfamilienhaus-Wohngebiete wie dem Warnowquartier Konzeptausschreibungen ein. Dabei gewinnt nicht das günstigste, sondern das mit der höchsten Qualität.

Ausstellerin Alexandra Sczesny (25) von der Firma Argon Hausbau. © Quelle: Frank Söllner

Messebesucher können dabei noch bis Sonntag zusehen, wie in nur 24 Arbeitsstunden aus einen Stapel Holzplatten ein bezugsfertiges Tiny-Haus entsteht. Verantwortlich dafür ist der Parchimer Holzbau-Unternehmer Gert Köhler. „Eigentlich ist das vor allem ein mobiles Haus“, sagt er. Den Begriff Tiny-Haus mag er nicht so sehr, schließlich gehe es beim Holzbau ja um Immobilien in allen Größen – bis zum Hochhaus.

Haus fährt nach der Messe nach Parchim

Wer mit Köhlers Mini-Haus umziehen will, kappt einfach die Versorgungsleitungen und lädt es mit dem Kran auf einen Trailer. Am Montag nach der Messe verlässt das zehn Meter lange Bauwerk die Messehalle und wird nach Parchim zu seinem ersten Stellplatz gefahren. Köhler ist Mitglied des Beirats Holz, der die Landesregierung berät. Die Bauindustrie gelte als einer der größten Antreiber der Klimakatastrophe, der Baustoff Holz als saubere Alternative.

Bernd Priepke von der Firma Hargässner führt verschiedene Heizungen vor, die mit Pellets oder Holz befeuert werden. © Quelle: Frank Söllner

Hauptthema der Messe ist Energie. Aussteller, die Heizungen ohne Gas und Öl anbieten, freuten sich am Eröffnungstag über reichlich Andrang. „Es gibt sehr viel Interesse“, sagt etwa Bernd Priepke, der Pellet- und Holzheizungen des österreichischen Herstellers Hargässner präsentierte, darunter auch Holzvergaser-Heizungen. Leider sei die Nachfrage seit einigen Wochen schwächer geworden, weil die staatliche Förderung für Holz- und Pellet-Heizsysteme zusammengestrichen wurde.