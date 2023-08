﻿Bauarbeiten an Unimedizin Rostock: Vollsperrung in der Schillingallee wird erweitert

Rostock-Hansaviertel. Autofahrer aufgepasst, es wird noch etwas enger im Rostocker Hansaviertel. Am Mittwoch (9. August) wird die bestehende Vollsperrung der Schillingallee bis zum Knotenpunkt Ernst-Heydemann-Straße erweitert. Das teilte das Tiefbauamt der Hansestadt mit.

Demnach wird die Straße nun auf dem Abschnitt zwischen dem bereits teilgesperrten Kreisverkehr an der Universitätsmedizin bis zur Eishalle führend saniert. Fertig sein soll sie voraussichtlich im ersten Quartal kommenden Jahres.

Ersatzbushaltestelle zwischen Kopernikus- und Karl-Marx-Straße

Während der Bauarbeiten können den Angaben zufolge die Häuser im Bereich der Buswendeschleife in der Schillingallee über den Kreisverkehr am Dürerplatz angefahren werden. Die Ersatzhaltestelle zwischen der Kopernikusstraße und der Karl-Marx-Straße bleibt bestehen, die Haltestelle in der Wendeschleife weiter außer Betrieb.

Die Notaufnahme sowie auch das Parkhaus der Wiro werden demnach über die Kopernikusstraße und über den Kreisverkehr Dürerplatz zu erreichen sein. Der Knotenpunkt Ernst-Heydemann-Straße/Schillingallee wird zunächst nicht komplett gesperrt und bleibt weiterhin passierbar, teilte das Tiefbauamt weiter mit.

Vollsperrung in der Schillingallee seit September

Die Schillingallee wird laut Rathausangaben derzeit in der vierten von fünf Bauphasen abschnittsweise erneuert. Begonnen hatten die Arbeiten inklusive Vollsperrung im September 2022 auf Höhe des Kreisverkehrs am Dürerplatz. Ursprünglich sollte die Straße bereits Ende dieses Jahres fertig saniert sein.

OZ