﻿Baugebiet Kiefernweg in Rostock: Viele Interessenten springen ab – Grundstücke noch zu haben

Veranstaltungstipp

Klein, aber fein: Das Hafenfestival in Krummin, abseits der touristischen Hotspots, ist bei vielen Usedomern und Urlaubern beliebt. Bei handgemachter Musik erleben Gäste den Sonnenuntergang am Hafen. Am 14. und 15. Juli werden wieder ausgewählte Musiker am Naturhafen erwartet. Welche das sind und was der Eintritt kostet: