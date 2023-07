Beliebtes Fotomotiv

Tierisch süß: Schwanenfamilie macht Picknick am Rostocker Schwanenteich

Ein herrliches Bild bot sich Autofahrern und Spaziergänger am Samstag (29. Juli) an der Hamburger Straße in Reutershagen. Am Schwanenteich hatte eine Gruppe der namensgebenden Vogel ihr Quartier aufgeschlagen. Erst vor wenigen Monaten hatte Schwan „Walter“ in Rostock für Aufruhr gesorgt.