﻿Baustelle in Rostocks Osten: Ab Montag Straßensperrung, RSAG ändert Busfahrplan

Baustelle: Ab Montag ist eine Straße in Rostocks Osten voll gesperrt

Am Montag, 21. November 2022, beginnen Bauarbeiten in Brinckmansdorf. Für Autos gibt’s kein Durchkommen, Busse der Linien 22, 23 und F1 werden umgeleitet, einige Fahrten entfallen. Was Bus- und Autofahrer wissen müssen, wie der Verkehr umgeleitet wird und wie lange die Baustelle dauert.

