﻿Aufregung in Rostocker KTV: Autos von Anwohnern werden kurzerhand abgeschleppt – Straße gesperrt

In der Neubramowstraße in Rostock sind kurzfristig mehrere Autos abgeschleppt worden, berichtet eine Anwohnerin. Auch die Straße soll voll gesperrt werden. Die Rostocker Polizei und der Versorger Nordwasser erklären, was passiert ist und ob den Autohaltern jetzt Kosten entstehen.

In der Rostocker Neubramowstraße ist die Fahrbahndecke an einer Stelle abgesackt. Es wurde ein Halteverbot eingerichtet – hierfür mussten einige Autos abgeschleppt werden.

Rostock. Was ist los in der Rostocker Neubramowstraße? Anwohner aus der KTV und Autofahrer wundern sich seit einigen Tagen über eine abgesackte Fahrbahnstelle, neue Absperrgitter und Halteverbotsschilder. Die Straße, an der auch die Grundschule am Margaretenplatz liegt, wird von vielen Ortskundigen als wenig prominenter, aber schneller Zufahrtsweg ins Herz der KTV genutzt.

Eine aufgebrachte Anwohnerin berichtete gegenüber der OZ, dass am vergangenen Freitag die Polizei anrückte und zunächst eine Absackung der Fahrbahn als Baustelle eingezäunt wurde. „Dann wurden plötzlich einfach Halteverbotsschilder aufgestellt und mehrere Fahrzeuge, die völlig legal in der Straße parkten, von einem Abschleppwagen abgeschleppt. Ein Auto durfte stehen bleiben. Das ist doch Willkür. Woher sollen die Leute, die da parken, wissen, dass es plötzlich verboten ist?“, ärgerte sich die OZ-Leserin am Telefon.

Rostocker Polizei versucht Autohalter zu erreichen

Auf Nachfrage bestätigt die Rostocker Polizei einen Havariefall. „Wir wurden am Nachmittag vom Versorger Nordwasser hinzugerufen, die einen Wasserschaden festgestellt hat. Wir haben vor Ort unterstützt und versucht, die Halter der parkenden Autos zu ermitteln. Einige haben wir erreicht, andere nicht“, sagt Polizeisprecher Martin Ahrens. Mit dem Abschleppen hätte die Polizei allerdings nichts zu tun gehabt.

In der Rostocker Neubramowstraße ist die Fahrbahndecke an einer kleinen Stelle abgesackt. © Quelle: Virginie Wolfram

Der kommunale Wasserversorger Nordwasser klärt auf: In der Neubramowstraße gebe es einen unterirdischen Schaden an einem Mischwasser-Kanal. Der ist offenbar so stark, dass die Fahrbahn an der Stelle absackte. „Der Einfall der Straßendecke wurde von einem Anwohner bemerkt, wir wurden umgehend benachrichtigt. In diesen Fällen werden wir sofort aktiv und sichern den Gefahrenbereich so schnell wie möglich ab“, sagt Nordwasser-Sprecherin Bettina Kalnins.

Havarie am Kanal: Angst vor größerem unterirdischen Schaden

Der Kanal sei inspiziert worden, um das genaue Ausmaß des Schadens zu begutachten. Vorsorglich müsse der abgesperrte Bereich großzügig bemessen werden, da erfahrungsgemäß das unterirdische Schadensausmaß oft deutlich größer sei, als dies von der Oberfläche aus erscheinen möge.

Damit die Autofahrer den Gefahrenbereich umfahren konnten, kam ein Abschleppunternehmen zum Einsatz. „Die parkenden Fahrzeuge wurden in nächster Nähe umgesetzt.“ Wichtig für die Betroffenen: Das Abschleppen kostet die Fahrzeughalter kein Geld, betont die Nordwasser-Sprecherin.

Ab Montag: Neubramowstraße mindestens bis Ende März gesperrt

Der Wasserversorger werde ab Montag mit der dringenden Reparatur des Abwasserkanals und der Straße beginnen. Dazu müsse die Fahrbahn der Neubramowstraße zwischen Wismarsche Straße und Schulstraße dann voll für den Verkehr gesperrt werden, teilt Nordwasser mit.

Über die Schulstraße bleibe der nördliche Teil der Neubramowstraße bis hin zum Margaretenplatz befahrbar. Die Gehwege auf beiden Seiten seien von der Sperrung kaum betroffen. „Wir gehen davon aus, dass die Arbeiten bis Ende des Monats abgeschlossen sind“, sagt Bettina Kalnins.