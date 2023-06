﻿Baustellenmanagement: Rostock soll mit Landkreis zusammenarbeiten

Nach Ansicht von Daniel Peters, Kreisvorsitzender der Rostocker CDU, sollen die Hansestadt und der Landkreis bei der Planung von Straßenbaustellen künftig besser zusammenarbeiten Außerdem soll kein einziger Parkplatz mehr geopfert werden.

Rostock. Mehr Teamarbeit für weniger Stau: Die Hansestadt und der Landkreis Rostock sollen in Sachen Baustellenmanagement künftig besser zusammenwirken. Das fordert der Kreisvorsitzende der Rostocker CDU, Daniel Peters. Eine neue gemeinsame Behörde könnte dafür sorgen, dass die Planungen nicht an der Stadtgrenze enden, so der Landtagsabgeordnete angesichts der jüngsten Kritik an der Koordination der Baustellen in Rostock und der Region.