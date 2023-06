﻿Rostock steht im Stau: Wie mir die Hansestadt die Lebenszeit raubt

Rostock. Eine gute halbe Stunde brauche ich jeden Morgen für den Arbeitsweg. An normalen Tagen. Aber diese Tage sind für Autofahrer und Pendler in Rostock nicht normal. Die Stadt steht im Stau. Und zwar fast überall. Weil Rostock baut. Nahezu überall. Aus 30 Minuten werden 90 für den Arbeitsweg. Rostock stiehlt mir Lebenszeit. Eine Odyssee durch eine Stadt im Stillstand.

Dass dieser Dienstagvormittag nicht normal werden würde – ich hätte es spätestens am Schutower Kreuz ahnen können. Es ist exakt 8.03 Uhr und eine der wichtigsten Straßen nach Rostock ist voll. Ungewöhnlich für diese Uhrzeit. In der Regel ist die große Welle im Berufsverkehr jetzt schon durch.

Diese Route ist OZ-Reporter Andreas Meyer gefahren

Ich mache den Fehler, nicht sofort zu reagieren, nicht abzubiegen. Nur wenige Hundert Meter weiter werde ich jäh ausgebremst – und Hunderte Pendler auf dem Weg zur Arbeit ebenfalls.

Rostocker Werftdreieck: Kleiner Kran, große Wirkung

Schon weit vor der Kunsthalle stehen die Autos auf der Hamburger Straße Stoßstange an Stoßstange. Auf zwei Spuren. Der Grund: Zwischen Doberaner Straße und Maßmannstraße ist ein kleines Stück nur einspurig befahrbar, weil ein Wohnhaus neue Balkone bekommt. Dafür musste ein Kran aufgebaut werden. Diese kleine Sperrung reicht aus und auf der L 22 geht über Kilometer kaum noch was. Noch bin ich entspannt. Es gibt ja Ausweichstrecken, denke ich mir. Der nächste Fehler.

Denn es wird nicht besser. 8.19 Uhr. Ich versuche es durch Reutershagen. Das klappt nur anfangs ganz gut. Auf der Händelstraße werde ich gleich wieder ausgebremst. An der Kreuzung Detharding- und Schillingallee wird gebaut – auch hier staut es sich kilometerlang. Auf dem Navi sind Kopernikus-, Tschaikowski- und Marx-Straße rot. Dunkelrot.

Rostock: „Tempolimit“ durch die Hintertür?

Die Uhr zeigt bereits 8.48 Uhr. Seit einer Dreiviertelstunde quäle ich mich durch Rostock. Ich habe nicht mal fünf Kilometer geschafft. Rostock prüft doch gerade, wo überall Tempo 30 eingeführt werden könnte. Sind die Baustellen nur Mittel zum Zweck? Tempolimit durch die Hintertür? Und wenn ja: Muss es denn gleich Schritttempo sein? Der Blick geht immer wieder zur Uhr, die Radio-Nachrichten höre ich jetzt gleich zum dritten Mal.

Nächster Versuch, „ab in den Süden“: Rennbahnallee, Satower Straße und Südring führen auch in die Innenstadt. An der Kreuzung Kopernikusstraße und Trotzenburger Weg entscheide ich mich spontan, mich rechts einzuordnen. Kommt nicht gut an. Zwei Autos lassen mich gar nicht erst rein, der dritte Fahrer guckt immerhin nur böse und gestikuliert wild. Den Gesichtsausdruck kenne ich. Lächelnde Gesichter habe ich heute in Rostock noch keine gesehen.

9.09 Uhr – und das Navi zeigt gleich wieder rot: Auch an der Satower Straße wird gebaut, die Ampelschaltung an der Kreuzung zur Rennbahnallee erledigt den Rest. Könnte man die nicht ändern, damit der Verkehr besser „abfließen“ kann? So schwer kann das doch nicht sein. Wieder Stillstand. Schneckentempo. Die Zeit läuft und ich summe unfreiwillig Herbert Grönemeyer: „Ich komm’ zu spät zu Dir, mein Schatz ...“

9.21 Uhr. Fast 90 Minuten. Nur auf Rostocks Straßen! Ab Parkstraße geht es dann endlich. Der übliche Verkehr. Kein Problem. 9.33 Uhr stehe ich auf dem Büroparkplatz am Steintor.

Ich frage mich, was eigentlich aus Rostocks Baustellenkoordinierung geworden ist. Sollten solche Probleme nicht vermieden werden? Wenn an einer Hauptstraße gebaut wird, sollten doch die anderen frei bleiben. Ein Kumpel tröstet mich am Telefon – natürlich gesetzeskonform über eine Freisprecheinrichtung: „Wenigstens wird in Rostock investiert.“ Stimmt. Das ist super.

Übersicht über aktuelle Baustellen in Rostock

Dann aber kriegt er meinen Zorn ab: Er schlägt vor, doch aus dem Umland mit dem Bus zu fahren. Das sei ja auch viel klimafreundlicher. Mag sein. Aber: Noch sind gute Busverbindungen ins Umland – vorsichtig formuliert – ausbaufähig. Und bekanntermaßen kann auch so ein Bus nicht fliegen, steht ebenfalls im Stau. So wie die ganze Stadt.

