﻿Bauunternehmer aus Rostock spricht über Auftragseinbrüche: „Wir haben 2023 ein Haus gebaut“

Rostock. „Wir haben 2023 ein Einfamilienhaus gebaut.“ Frank Streeck, Prokurist bei Artrium Haus in Rostock, sagt diesen Satz mit erstaunlicher Gelassenheit und schiebt nach: „Ja, klingt dramatisch, aber wir haben uns anders aufgestellt und sind in den mehrgeschossigen Gewerbebau gegangen.“

Beim privaten Wohnungsbau liege allein durch Zinssteigerungen seit Herbst 2022 eine Verdreifachung der Raten vor. Dazu kommen steigende Materialpreise, explodierende Grundstückspreise und die ansteigende Lohnspirale im Handwerk. Das Baugewerbe versinkt nach zehn fetten Jahren bundesweit in Agonie. Aber Streeck meint auch: „Ich sehe diese Krise als Chance in Sachen Marktbereinigung, da sich diejenigen halten, die strategisch denken und bodenständig bleiben.“

Wie dramatisch die Situation ist, zeigt die Entwicklung seit Beginn des Jahres. Im Februar hat der Landesbauverband SOS gefunkt: Rückgang bei Baugenehmigungen von 28 Prozent, Auftragseinbußen von 15 Prozent. Im Mai lag dieser Wert bei 32 Prozent und ist weiter gestiegen.

„Unser Hausneubau wäre jetzt nicht mehr finanzierbar!“

Der Schiffsmotoreningenieur Christian Lange (31) hat mit LS Massivhaus im November seinen Hausbau begonnen und im Juli abgeschlossen. Seit vierzehn Tagen wohnt er mit Frau und zwei Kindern im Eigenheim auf 710 Quadratmetern in Broderstorf. Der Bauträger habe ihm in der Planung geraten, ein finanzielles Polster einzuplanen. Das habe die Familie zwar nicht benötigt, aber zu den aktuellen Bedingungen wäre der Neubau heute kaum möglich.

Ein fast abgeschlossenes Projekt der LS Massivbau GmbH Tessin in Broderstorf © Quelle: Martin Börner

Lange sagt: „Wir haben 70 000 Euro Eigenkapital eingebracht und knapp unter 700 000 Euro finanziert für 1,4 Prozent auf 15 Jahre. Das kriegen wir nie wieder.“ Allein der Zinsanstieg würde 20 000 Euro mehr kosten und die monatliche Rate sprengen.

„Du musst auch bereit sein, etwas weniger zu verdienen“

Wie massiv der Einbruch ist, zeigt der Anteil der Bauinvestitionen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit 3,87 Billionen Euro. Die stiegen seit 2010 kontinuierlich von unter neun auf 12,3 Prozent 2022. Für dieses Jahr rechnen Experten erstmals wieder mit einem einstelligen BIP-Anteil.

Norbert Lembke, Geschäftsführer von LS Massivhaus, sagt: „Wir halten unsere konstante Zahl an verkauften Häusern pro Jahr immer. Das geht aber nur, wenn du als Bauunternehmer transparent und fair zu den Kunden bleibst. Wir halten unsere vereinbarten Preise stabil. Du musst den Bauherren auch fair beraten und sagen, dass die Küche eventuell nur 6000 Euro und nicht 26 000 Euro kosten muss und auch mal bereit sein, als Unternehmer etwas weniger zu verdienen. Das kommt uns gerade in der jetzigen Zeit zu Gute. Wir haben eine Empfehlungsquote von 84 Prozent.“

Baubranche in der Krise: Material teurer, Zinsen enorm gestiegen

Ramona Boeckmann (58) ist mit ihrer Hausbaufirma in Kritzkow seit 1996 am Markt. Sie sieht die Ursache für die Krise der Branche in der Materialpreis- und Lohnkosten-Explosion. Sie sagt: „Wir haben noch zu tun. Aber keine neuen Aufträge. Neukunden – keine Chance. Wir sind in einem Alter, wo wir überlegen, wie lange wir noch weitermachen.“ Früher habe sie um die 30 Häuser pro Jahr gebaut. 2023: Neun!

Auch Scanhaus-Chef Friedeman Kunz sieht die Materialkosten und unzuverlässige Wirtschaftspolitik als Treiber der Krise: „Die Rückgänge hängen damit zusammen, dass Materialkosten und Zinsen enorm gestiegen sind. Aber vor zehn Jahren wären wir über einen Zinssatz von sieben Prozent froh gewesen. Wir bewegen uns mit 4,5 Prozent auf einem guten Niveau.“

Scanhaus-Chef Friedemann Kunz sagt: „Unser Unternehmen ist stabil. Aber diese Bundesregierung ist absolut unkalkulierbar.“ © Quelle: Dietmar Lilienthal

Das Problem sei, dass der Bund inmitten der Krise alle Förderungen, wie Eigenheimzulage oder KFW-Mittel, gestrichen habe. Kunz schimpft: „Wir haben eine unkalkulierbare Bundesregierung.“

„Private Bauvorhaben sind komplett weggebrochen“

Andreas Krüger, Geschäftsführer von Town & Country House, Krüger Massivhaus Bad Doberan, sagt: „Wir bauen für die junge Zielgruppe. Und die ist nicht mehr da, weil sie sich das nicht mehr leisten kann. Im Vergleich zu 2021 haben wir einen Markteinbruch um über 80 Prozent.“ Krüger hat pro Jahr 25 Häuser fertiggestellt, zurzeit liegt er bei sieben.

Andreas Krüger baut aktuell mit seiner Firma Town & Country House, Krüger Massivhaus Bad Doberan in der Kröpeliner Straße in Bad Doberan. Gerade mal sieben Häuser hat Krüger im Jahr 2023 errichten können, früher waren es 25 pro Jahr. © Quelle: Martin Börner

Andreas Schulz, Geschäftsführer von Artek Massivhaus in Rostock, sagt: „Private Bauvorhaben sind komplett weggebrochen.“ Sein Unternehmen sei auf den Mehrfamilienhaussektor ausgewichen. Die Zahl seiner Bauherren sei um 40 Prozent gesunken. Wer privat bauen wolle, müsse 100 000 Euro Eigenkapital mitbringen. Schulz: „Das können nur noch die Reichen!“

