﻿Beach-Frisbee-Meisterschaft in Warnemünde: So stehen die Chancen für das Rostocker Team

Heimvorteil für die „Endzonis“

Jonas Petrow und Pauline Boss beim Ultimate-Beach-Frisbee am Strand von Warnemünde. Die beiden spielen im Mixed-Team der Rostocker „Endzonis“ und trainieren für die Deutsche Meisterschaft am Sonnabend, 6. Mai.

Am Wochenende findet in Warnemünde die Deutsche Beach-Frisbee-Meisterschaft statt. Wieder dabei: die „Endzonis“ aus Rostock. Im vergangenen Jahr landeten sie auf Platz drei, in diesem Jahr könnte das schwieriger werden. Warum gerade der schlechte Wetterbericht den Rostockern Hoffnung auf den Sieg macht.

