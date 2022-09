﻿Beach Polo World Masters in Warnemünde: Interviews, Spiele und ein DJ im Whirlpool

Spannende Beach-Polo-Spiele gibt es am Wochenende wieder am Strand von Warnemünde.

Vom 9. bis zum 11. September treten am Warnemünder Strand bei den Beach Polo World Masters internationale Sportler gegeneinander an. Die OZ zeigte Eindrücke des Events am Samstag live und traf sich mit Sportlern, dem Veranstalter und Gast-DJ Tomekk zum Interview – letzterer hielt sich an einem ungewöhnlichen Ort auf.

