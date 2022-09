﻿Beach Polo World Masters in Warnemünde: OZ live mit DJ Tomekk im Whirlpool

In Warnemünde lockt am Wochenende wieder das Warnemünder Brückenfest Besucher auf die Promenade und vor den Leuchtturm. Hier sorgen Acts aus Musik, Kultur und Co. für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Parallel dazu findet vom 9. bis zum 11. September das Beachpolo-Spektakel am Ostseestrand statt.