﻿„Ich wurde belächelt“: Beatrice Egli spricht in Rostock über den schweren Weg zum Schlagerstar – und hat einen Rat

Rostock. Bereits beim ersten Song am Freitagabend (28. Juli) im Rostocker Iga Park fliegt ein Teddybär auf die Bühne. Schlagersängerin Beatrice Egli hebt ihn auf, knuddelt das Stofftier. Sie strahlt, während sie „Neuanfang“ performt. Ein Mann in der ersten Reihe hält ein Plakat hoch: Er wünscht sich ein gemeinsames Foto mit der Schweizerin.

Auch wenn nur 750 Menschen den Weg in den Iga Park gefunden haben: Die Schlager-Party ist von Anfang an ausgelassen. Das fällt auch Beatrice Egli sofort auf. „Unglaublich! Was ist denn hier schon für eine Stimmung?!“, begrüßt die 35-Jährige ihr Publikum.

Diese Hits spielt Beatrice Egli in Rostock

Es sei schön, dass auch viele Kinder an diesem Abend da sind. „Kinder, die vor zehn Jahren noch gar nicht geboren worden sind“, sagt Egli. Zehn Jahre ist es her, dass die Schweizerin die zehnte Staffel die Castingshow „DSDS“ gewonnen hat. Ihr allererster eigener Song „Mein Herz“ darf da auf der Setlist nicht fehlen. Die Single wurde erstmals im DSDS-Finale 2013 gesungen und von Dieter Bohlen komponiert.

Mittlerweile habe sie ein Repertoire von 200 Songs, wie die Sängerin stolz erzählt. Dazu gehören auch „Volles Risiko“, „Verliebt, verlobt, verflixt“, „Ganz egal“ oder „Dann tanz ich halt allein“.

„Glaubt an euch“: Beatrice Egli appelliert an ihre Fans

Gut gelaunt und immer mit einem Lächeln im Gesicht – so kennen die Schlagerfans die Schweizerin. Doch auch bei ihr sei nicht immer alles einfach gewesen, wie Egli zum Ausdruck bringt. „Mein Traum war es immer, Schlagersängerin zu werden. Es ist das, was mich mit Freude erfüllt. Die Musik macht mich einfach glücklich“, sagt sie. Zustimmender Beifall im Publikum.

Die Sängerin fährt fort: „Aber ich durfte mir mindestens einmal am Tag anhören: ,Schlagersängerin? Du? Niemals! Sängerin sowieso nicht.‘ Ich wurde ganz viel belächelt.“ Bei Schulaufführungen seien Leute aus dem Saal gegangen, später habe sie sich anhören müssen, für eine Karriere mindestens zehn Kilogramm abnehmen zu müssen. „Aber ich wollte bleiben, wie ich bin. Keiner ist so, wie der andere. Und das ist gut so.“ Mit diesen Worten moderiert sie ihren Song „Unvergleichlich“ an.

Egli appelliert an die Fans, an sich selbst zu glauben. „Jeder von uns hat Träume – sie sind so wichtig, so kostbar. Sie tragen uns durch die schweren Zeiten“, so die 35-Jährige. „Werden euch auch Steine in den Weg gelegt – egal. Baut euch daraus die Berge. Und genießt darauf den Ausblick.“

Schlagerstar fühlt sich in Rostock wie Zuhause

Schwere Zeiten – diese musste auch die Kulturbranche in den vergangenen Jahren erleben. Erst die lange Corona-Durststrecke, nun die allgemeine Zurückhaltung beim Ticketkauf, die sich auch an diesem Abend wieder zeigt. Umso dankbarer zeigt sich die Schlagersängerin, dass 750 Fans gekommen sind. „Ich bin vollkommen glücklich und erfüllt, heute bei euch zu sein. Mit eurem Ticketkauf habt ihr es ermöglicht, dass wir wieder ein Zuhause haben.“

Überleitung zu ihrem emotionalen Song „Zuhaus“. Darin heißt es: „Bin auf dem Weg dorthin, wo ich einfach hingehör’, wo Geborgenheit am allermeisten zählt. Wie hat es mir gefehlt.“

Nächstes Konzert in der Stadthalle

Viele Fans sind extra für das Konzert nach Rostock gekommen. Susanne Köpp (35) und Schwester Diana (28) aus Grevesmühlen etwa waren bereits bei vielen Konzerten der Schlagersängerin. „In Hamburg und Kiel zum Beispiel“, sagt Susanne Köpp. „Die Musik macht einfach gute Laune.“ Bastian Bär aus Prenzlau (Brandenburg) hat die Tickets zum Geburtstag geschenkt bekommen. „Ich bin großer Fan. Ich mag die Musik. Und sie sieht toll aus.“

Auch Egli verbringt viel Zeit unterwegs. „Es ist so schön, endlich hier in Rostock gelandet zu sein.“ Bevor sie sich nach knapp zwei Stunden verabschiedet, verspricht sie: „Am 23. Mai kommen wir zurück nach Rostock.“ Dann geht es in die Stadthalle.

