﻿Rostock plant Bebauung von tausenden Kleingärten - Politiker fordern Alternativen

Dreifachmord in Rövershagen: Zeugin berichtet von marodem Zustand der Wohnung

Der Prozess um den Dreifachmörder von Rövershagen ging am Montag in die nächste Runde. Diesmal waren zwei Zeuginnen geladen, die bei der Mietgesellschaft des Angeklagten in Villingen-Schwenningen arbeiteten. Sie erzählten vom maroden Zustand seiner dortigen Wohnung.