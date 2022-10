﻿Behördenzentrum in Rostock wird höher als angekündigt: Anwohner fürchten um Parkplätze

Rostock. Für sein neues Behördenzentrum, das derzeit in der Blücherstraße in Rostock gebaut wird, setzt das Land noch einen drauf. Ein ganzes Stockwerk nämlich, das es in den ursprünglichen Plänen noch nicht gegeben hatte. So jedenfalls machte es den Anschein, wie Andreas Herzog (SPD), Vorsitzender des für Stadtmitte zuständigen Ortsbeirats jüngst schilderte.

Ihm wäre es gar nicht aufgefallen, so Herzog, ein Anwohner hätte sich an die Mitglieder des ehrenamtlichen Gremiums gewandt. Demnach habe er bei einem Rundgang um die Baustelle im Herzen der Hansestadt feststellen können, dass das Gebäude schon jetzt höher ist als in den ursprünglich vorgestellten Visualisierungen gezeigt.

Große Ämter in Rostock brauchen noch ein Stockwerk mehr

Und tatsächlich: Laut Angaben aus dem Finanzministerium in Schwerin, das für den Bau verantwortlich ist, wurden die „Raumbedarfe für die Unterbringung einiger Behörden“ noch einmal angepasst. Das bedeutet im konkreten Fall, dass in Haus 4 und 5, die sich parallel zur Ferdinandstraße und Am Güterbahnhof entlangziehen, aufgestockt wurde: von vier auf fünf Etagen.

Die neuen Pläne wurden laut Angaben des Ministeriums bereits 2020 bei den zuständigen Ämtern in Rostock eingereicht und positiv beschieden. Die Stadtverwaltung bestätigte das. Entsprechende Nachträge seien vom Bau- und Stadtplanungsamt sowie der Denkmalpflege abgesegnet worden. Den Anwohnern wurden die neuen Pläne allerdings nicht noch einmal präsentiert.

Rostocker Ortsbeiratschef: „Das ist eine Frechheit!“

Ärgerlich findet das Stadtmittes Ortsbeiratschef Herzog. „Wir sprechen über ein riesiges Behördenzentrum mitten in der Innenstadt. Als das damals vorgestellt wurde, gab es viele Einwände von den Bürgern, viele Diskussionen“, sagte der SPD-Mann. „Und jetzt baut man da im Nachhinein einfach noch eine Etage obendrauf und wir kriegen keine Info. Das ist eine Frechheit! Das geht doch nicht!“

Andreas Herzog (SPD) ist Ortsbeiratsvorsitzender in Stadtmitte. © Quelle: Ove Arscholl

Dass es doch geht, zeigt sich bereits auf der Baustelle in der Blücherstraße. Etwa 500 Mitarbeiter aus vier Behörden sollen in dem Gebäude, in dem einst die Rostocker Polizeidirektion saß, und den neu entstehenden Flügeln künftig arbeiten – aus dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus), dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Stalu MM), dem Landesamt für Straßen und Verkehr und dem Amt für Raumordnung und Landesplanung Region Rostock. Stolze 58 Millionen Euro fließen in Sanierung und Neubau.

98 Stellplätze für 500 Mitarbeiter in Rostock geplant

Die Zahl der Menschen, die künftig in dem Komplex arbeiten werden, hat sich trotz zusätzlichem Stockwerk nicht erhöht, wie Angaben aus dem Finanzministerium belegen. Ein Stück Erleichterung für die besorgten Anwohner. Weiterhin ungeklärt ist allerdings die Frage, wo die 500 Menschen der Landesbehörden künftig parken sollen, wenn sie ihre Arbeitsstelle ansteuern. Denn laut den Bauplänen der Staatlichen Bau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern (SBL MV) sind für die nur 98 Stellplätze vorgesehen.

Das Behördenzentrum in der Rostocker Blücherstraße wird höher als ursprünglich geplant. © Quelle: Frank Söllner

Ortsbeiratschef Herzog und seine Mitstreiter befürchten deshalb ein Chaos, wenn die Beamten künftig in die Blücherstraße pilgern. Das soll nach aktuellem Stand im September 2024 sein. Um die Situation ein wenig zu entspannen, regte die Hansestadt Rostock an, auf dem Gelände ein Parkhaus zu bauen. „Da das Land selbst kein Parkhaus errichten kann, ist der Stadt der Erwerb des Grundstücks angeboten worden“, teilte das Finanzministerium in Schwerin dazu mit. Eine Kaufanfrage sei bisher jedoch ausgeblieben.

Keine Einigung im Streit um ein neues Parkhaus in Rostock

Der Grund: Freigeben will die Landesregierung die Fläche nur zum derzeitigen Marktwert, und der war der städtischen Wohnungsgesellschaft Wiro, zu der die Parkhaus Gesellschaft Rostock gehört, viel zu hoch. Bausenator Holger Matthäus (Grüne) kritisierte bereits mehrfach, dass das Land der Stadt kein bisschen entgegenkomme – und das obwohl die Differenz zwischen Behördenmitarbeitern und verfügbaren Parkplätzen erkennbar groß ist.

Holger Matthäus (Grüne) ist Rostocks Senator für Infrastruktur, Umwelt und Bau. © Quelle: Ove Arscholl

Rein rechtlich betrachtet ist das Land auf der sicheren Seite, kann sich auf Vorgaben beziehen, die zuvor auch für die Polizeidirektion galten. Seit drei Jahren streiten sich die Parteien inzwischen um die Parkplätze, die in der Blücherstraße und den umliegenden Passagen künftig wegfallen könnten, wenn die Beamten zur Arbeit kommen. Knapp zwei Jahre bleiben Stadt und Land noch, um sich einig zu werden – oder sich weiterhin gegenseitig den Schwarzen Peter zuzuschieben.