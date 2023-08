﻿20 Jahre Kunst und Mode in Rostock: Bei „Luise“ gibt’s Edel-Labels aus Mailand, Kopenhagen, London

Rostock. „Die ist verrückt – anders geht das nicht.“ Klingt gemein, ist aber liebevoll gemeint. So spricht der Rostocker Maler Jürgen Weber (87) über seine Lebensgefährtin Rosi Radde (72).

Die steht in ihrem Modesalon „Luise“ in der Eselföterstraße und berät eine Kundin. Passen die Schlangenlederschuhe besser zu dem grünen High-Kleid oder doch eher die braunen Lackboots? Frau muss sich schon was trauen, wenn sie sich bei „Luise“ einkleidet. Mode von der Stange gibt’s hier nicht.

„Ich habe ’nen Schuhtick“

Seit 20 Jahren bietet Rosi Radde Mode im Hochpreissegment in der Gasse an, die sich von der Rostocker Kröpi abzweigt. Schuhe („Ich habe ’nen Schuhtick!“), Kleider, Röcke, Blusen, Hosen, Accessoires von exklusiven Modelabels wie High, Allessandro De Benedetti, Boutique Moschino oder Philosophy by Lorenzo Serafini aus Mailand, Beate Heymann aus Warnemünde, Bitte Kai Rand aus Kopenhagen oder der im Dezember verstorbenen Mode-Ikone Vivienne Westwood aus London. „Max Mara ist mir zu konservativ. Ich mag es leicht verrückt.“ Und eines darf es nicht sein: Schnulli! Das gilt für Mode wie Kunst.

Für das Modelabel High musste die Rostockerin Rosi Radde (72) lange kämpfen. Seit Jahren nun verkauft sie Kleidung dieser Designer aus Mailand. Gegründet wurde High mal in Frankreich. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Denn ihr Salon, den sie nach ihrer Tochter Luise (48), Lehrerin in Bremen, benannt hat, bietet neben Haute Couture auch Malerei, Grafik, Skulpturen von Jürgen Weber und von Rosi Radde selbst. Denn was einige Kunden über diese weibliche Rostocker Institution nicht wissen: Rosi macht nicht nur in Mode. Sie malt und zeichnet und arbeitet auch mit Bronzefiguren, die zwar an das Werk von Weber erinnern, im Detail aber deutlich abweichen.

„Schnulli gibt’s bei mir nicht“

„Mit Schnulli würde ich weder Boutique noch Galerie machen. Wenn ich den Weber nicht kennengelernt hätte, gäbe es das hier nicht.“ Den Weber hat sie 1981 kennengelernt. Sie war in seinem Malkurs. Seit 1994 sind die beiden ein Paar. Gelernt hat Rosi Radde Herrenschneiderin, dann Lehramt studiert und elf Jahre als Grundschullehrerin in Groß Lüsewitz und Sanitz gearbeitet.

Nach der Wende wollte sie als Lehrerin weiterarbeiten. Es kam anders. Sie wurde Handelsvertreterin für Herrenausstatter, reiste durch die Republik. Nebenbei besuchte sie Malkurse bei Waldemar Krämer (1932-2017) und später bei Weber.

Rosi Radde (72) betreibt in der Eselföterstraße 3 in Rostock seit 20 Jahren ihren Salon „Luise“ für Mode und Grafik. Direkt nebenan hat ihr Lebensgefährte Jürgen Weber (87) seine Kunstgalerie eröffnet. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Im Jahr 2000 kam die Selbstständigkeit in einem kleinen Laden vis-á-vis ihres jetzigen Modesalons. Erste Besuche auf Messen damals: Ernüchternd. „Ich wollte High. Aber die sagten mir, für so ’ne kleine Muckerbude im Osten kriegst du bei uns nix. Dafür musste ich Jahre kämpfen.“

Hat sich gelohnt. Eine Kundin kommt mit einem umwerfend schicken High-Kleid aus Jeans, Leinen und feinem Stoff mit Blumenborte aus der Kabine und sagt: „So was kriegst du nur in Düsseldorf oder München – oder gleich Mailand. Aber Rostock? Das ist schon speziell.“

Für ihren Modesalon hat die Modehändlerin einen exklusiven Kundinnenkreis bis nach Schwerin und Neubrandenburg aufgebaut. „Auch Urlauberinnen kommen immer wieder“, sagt sie. Die parken ihre Familien am Strand und gehen einen Tag shoppen, bis die Kreditkarte glüht.

Bronzeskulpturen von Rosi Radde und von Jürgen Weber (oben rechts) stehen im Modesalon „Luise“ in Rostock zum Verkauf. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Kunst und Mode wird es bei „Luise“ weiter geben. Dafür reist Rosi noch immer durch die Republik, kauft ein und lässt ihren Schuhtick durch die weite Welt der Mode hüpfen. „Ich habe bei Schuhen so ein Gefühl dafür, was in Mode kommt. Meist drei Jahre zu früh.“ Aktuell gehen mit Blumen verzierte Texas-Stiefel wie verrückt. „Die habe ich 2020 entdeckt.“

In der „Galerie Jürgen Weber“ in der Eselföterstraße hängen Bilder des Rostocker Malers – wie das Porträt seiner Frau Rosi Radde (l.). Es gibt aber auch Skulpturen und Werke von der Rostocker Modehändlerin zu kaufen. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Direkt neben ihrem Modesalon hat sie die „Galerie Jürgen Weber“ eröffnet. Und kümmert sich auch ein bisschen. „Jürgen kann sich ja nicht von seinen Sachen trennen. Der quatscht lieber mit den Kunden. Und hier hält er mir die Frauen von den Röcken und vom Shoppen ab mit seinen Gesprächen und seinen blauen Augen.“ Der ist halt auch ein bisschen verrückt. Anders geht das ja gar nicht.

