﻿25 Jahre in Rostock: „Ritter Runkel“ überzeugt mit Klassikern wie Würzfleisch, Steak und Bratkartoffeln

Rostock. Gemütlich und beschaulich wirkt der liebevoll gestaltete Innenhof in der Rostocker Altstadt. „Viele Gäste sagen, sie könnten den ganzen Tag bei uns sitzen bleiben“, erzählt Reiner Stüwe, Besitzer des Restaurants „Ritter Runkel“ am Heiligengeisthof 3.

Seit 2020 betreibt der Messebauer das kleine Lokal gleich neben der Marienkirche und hat seitdem alles umgemodelt. „Der Innenraum war schon sehr in die Jahre gekommen, als ich es übernommen habe. Da habe ich alles entkernt und neu gemacht,“, so Stüwe, der früher direkt gegenüber hat und nicht wollte, dass das Lokal schließt. Lachend fügt er hinzu: „Deshalb der Einstieg ins Gastronomiegeschäft. Ich wollte schon immer mal irgendwo umsonst trinken können.“

„Ritter Runkel“ in Rostock von Grund auf saniert

Der handwerklich versierte Rostocker renoviert den Laden von Grund auf und macht fast alles selbst – vom Tresen bis zum Waschtisch. „Mir macht das Spaß und toll ist, wenn die Gäste sehen, was wir hier geschafft haben.“

Auch die Deko hat sich der 47-Jährige selbst ausgedacht. Alles ist mit viel Liebe zum Detail hergerichtet. Sogar die angestaubte Ritterrüstung hat er wieder schick gemacht. Das Logo des Restaurants ziert Becher und Tische. „Der Ritter sollte ja erhalten bleiben.“ Nur die Comiczeichnungen der eigentlichen „Ritter-Runkel“-Serie aus der damaligen Mosaik-Zeitschrift hat er von den Wänden entfernt.

„Die Terrasse habe ich fast das ganze Jahr über offen“

Geblieben ist dafür die Ausrichtung auf gutbürgerliche Küche. „Wir haben die Klassiker wie Würzfleisch und Steak au four – das wird von den Gästen gern bestellt.“ Vor allem ältere Stammkunden finden den Weg in den schönen Hinterhof. Aber auch Touristen essen gern im „Ritter Runkel“. „Es wird gerade tatsächlich immer mehr“, freut sich Reiner Stüwe über die Besucherzunahme. Mit rund 40 Plätzen ist das Restaurant klein und fein. „Die Terrasse habe ich fast immer offen, sogar im Winter – dann gibt es einen Tannenbaum und Glühwein.“

Der gelernte Koch steht zwar nicht selbst in der Küche, weiß aber: „Unsere Burger sind legendär.“ Auch auf sein Steak nach Strindberg Art mit Senf-Ei-Haube ist er stolz. „Das bieten nicht viele an.“ Auch bei den hausgemachten Bratkartoffeln leuchten seine Augen. Gerade diese verlässliche Küche sei es, die die Leute zu schätzen wissen. Und das Lokal ist nicht nur bei den Gästen beliebt. Mitarbeiter Peter Stoll steht schon seit über zehn Jahren im „Runkel“ hinter dem Tresen und kann sich auch mit 63 Jahren nichts anderes vorstellen.

„Ich gehe mit Lust zur Arbeit“

„Klar ist es ein anstrengender Job, aber mir macht es Spaß. Ich gehe richtig mit Lust zur Arbeit“, sagt der erfahrene Kellner. Auch nach der eigentlichen Rente will er noch weitermachen. Ein Glück für Stüwe, der auch den Personalmangel in der Gastronomie kennt. Der 47-Jährige steht selbst noch hinter dem Tresen, allerdings vor allem in seinem zweiten Lokal, dem Port 63 in der Wokrenter Straße. Seinen Job als Messebauer gibt er trotzdem nicht auf.

„Ich wollte schon immer ein zweites Standbein haben“, sagt Stüwe, auch wenn er zugeben muss, „so schwierig habe ich es mir nicht vorgestellt.“ Trotzdem ist er mit seinem „Ritter Runkel“ glücklich und genießt den Ausgleich zu seinem Baujob. „Es ist doch eine ganz andere Arbeitsweise, aber das macht es ja auch aus.“

