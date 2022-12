﻿„Andere hatten eine Garderobe, wir eine Zuchtanlage“ – wieso sich zwei Aquarianer für Fische begeistern

Ein Leben für den Fisch: Das eint Claus Groth und Daniel Reincke. Beide sind Mitglieder des Zierfischclubs Rostock – und das aus Leidenschaft. Was sie an den Unterwassertieren begeistert und was es bedeutet, Aquarianer zu sein.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket