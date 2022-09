﻿„Beleidige. Ziehe jedes Register. Lass nichts aus“ – Wie sich Hetzer im Netz organisieren

Wegen neuer Steuer: Parkplätze in Rostock bald wohl deutlich teurer

Neue Gebühren für Rostocks öffentliche Parkplätze: Weil die Stadt ab 2023 19 Prozent Umsatzsteuer zahlen muss, steigen auch für die Autofahrer die Preise. Was in welchen Stadtteilen gilt – und wo in Warnemünde Parkplätze womöglich ganz wegfallen.