﻿Benjamin Lang wird neuer Rektor der HMT in Rostock

Rostock. Nun ist es offiziell: Benjamin Lang ist der neue Rektor der Hochschule für Musik und Theater (HMT) Rostock. Das Konzil der Hochschule wählte ihn in seiner Sitzung am 3. Mai mit großer Mehrheit (21 von insgesamt 23 Stimmen) in das höchste Leitungsamt der Hochschule. Bereits jetzt übt Lang die Funktion als amtierender Rektor aus, nachdem sein Vorgänger Reinhard Schäfertöns sein Amt nach zweieinhalb Jahren am 30. März 2023 vorzeitig niedergelegt hatte.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die Perspektive, die HMT nun auch als gewählter Rektor längerfristig voranbringen zu können“, betonte Lang, der früher selbst an der Hochschule Komposition, Musiktheorie, Dirigieren und Musikwissenschaft studierte.

Bereits damals, als er zum ersten Mal als junger Student an die HMT gekommen sei, sei er beeindruckt gewesen von der individuellen Förderung und dem besonderen Geist des Zusammenhalts, der die Hochschule auszeichne, erinnert er sich. „Es ist mir eine Freude, angesichts aller Herausforderungen und Chancen die HMT mit ihren einzigartigen Qualitäten in die Zukunft führen zu dürfen“, so Lang.

Der 46-Jährige stammt aus Bad Nauheim in Hessen und lebt mit seiner Familie in Rostock. 2018 wurde er zum Professor für Musiktheorie und Komposition an die Rostocker Hochschule berufen, wo er 2019 zudem die Funktion des Sprechers des Instituts für Musik übernahm. Seit dem 30. März hat er die Leitung der HMT als amtierender Rektor inne. Bevor Lang nach Rostock kam, unterrichtete er an den Musikhochschulen in Hannover, Bremen, Rostock, Osnabrück, Lüneburg, Zürich und Berlin.

Insgesamt 20 Bewerbungen für Rektoren-Stelle an der HMT

Nach der Wahl durch das Konzil folgt als Nächstes die Bestellung des neuen HMT-Rektors durch Landeskultusministerin Bettina Martin (SPD). Die reguläre Amtszeit des Rektors beträgt vier Jahre und wird für den neu Gewählten voraussichtlich zum 1. Oktober 2023 beginnen.

Insgesamt habe es laut Hochschule 20 Bewerbungen für die Stelle gegeben. Lang war der einzige Bewerber aus den Reihen der HMT. Eine Kandidatin und drei Kandidaten hatten sich der öffentlichen Anhörung am 14. April gestellt. Aus einer zweiten Anhörung ging Lang als Favorit hervor. Künftig wird er an der Hochschule die drei zentralen Aufgabenfelder der Lehre, Kunst und Forschung übernehmen sowie die Hochschule nach außen vertreten.